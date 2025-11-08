台南農村再生社區108個六都第一 成果展展現農產創新價值

台南市農業局副局長吳威達(左一)、後壁區長李至彬(左二)體驗手作芝麻糕。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市有108個農村再生社區，六都第一，今天(8日)在後壁區菁寮老街舉辦農村再生成果嘉年華，以「風起再生、農聚台南」為主題，透過農村市集、廚師料理秀、胡麻食農教育主題展覽、DIY體驗，展出農村再生的具體成果，參展的農再社區推出新產品、新包裝，展現農創價值，不只農村再生，更是農村創生，提高農村收益，現場相當熱鬧。

台南市副市長葉澤山說，台南108個農村再生社區，在後壁區就有11個，後壁更是金牌農村搖籃獲得農業部肯定，台南經歷丹娜絲風災重創後，不少農再社區受到挑戰，但也看見農村的韌性，農再成果展整合農村再生、胡麻輔導計畫和金牌農村計畫，展現產業、文化和藝術的多元風貌，呈現農村再生社區的凝聚力與行動力。

現場有52個績優農再社區參展，不少社區產品結合特色農產、文史發想，甚至從一級生產、二級加工到一步步走到品牌行銷的六星產業，呈現社區產業發展「錢」景，為社區永續經營扎根；如北門蘆竹溝社區發展出吉祥物「蚵仔寶寶」公仔、吊飾來行銷蘆竹溝的牡蠣，下營紅厝社區以打面宋江陣設計馬克杯、彩繪手提袋，成為農村小旅行的亮點，佳里延平社區知名的芝麻糖、花生糖改新包裝「芝福」散發喜慶氛圍。

成果展由葉澤山、台南市農業局局長李芳林、副局長吳威達、後壁區長李至彬等人以手作芝麻涼麵、米布丁開幕，農村風味市集呈現「好吃、好看、好玩」，有後壁長短樹社區碗粿、菁豐社區鹹粿、米糕、竹新社區香甜的洋香瓜、柳營果毅社區現採菱角，並推出芝麻糕、紅龜粿的免費手作體驗，吸引遊客逛展。

農再胡麻產業發展計畫輔導安定雜糧產銷第七班、善化牛庄社區、溪美社區合作社、育健幸福農場等10個社區、農場、合作社，研發芝麻糖、芝麻粉、芝麻糕等產品和新包裝設計，相當吸睛。李芳林說，農再社區各有不同特色、特色產業，期望未來持續進步，為農村帶來更好的生活、經濟。

麻豆磚井社區的各式柑橘。(記者楊金城攝)

佳里延平社區的芝麻糖是明生產品，有新包裝設計，散發幸福喜慶氛圍。(記者楊金城攝)

台南市副市長葉澤山(右)稱讚下營紅厝社區以打面宋江推出文創品和小旅行。(記者楊金城攝)

北門蘆竹溝社區發展出吉祥物「蚵仔寶寶」公仔、吊飾文創品。(記者楊金城攝)

後壁農再社區長短樹的稻米相關產品。(記者楊金城攝)

