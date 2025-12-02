台南農村再生績效卓越 獲農業部「農再卓越獎」及「甲等績優縣市」





台南市自100年推動農村再生以來，至今累計有108個社區通過農村再生計畫，數量是六都第一。今年在農業部「114年度推動社區農村再生績效考評」脫穎而出，榮獲「農再卓越獎—第一組第三名」及「甲等績優縣市」雙項肯定，再次展現台南市在農村再生工作的成效。

台南市長黃偉哲於市政會議表示，農村再生計畫的推動不僅強化社區體質，也是改善農村環境、提升在地韌性的重要基礎。特別是去年後壁區頂長社區在第三屆金牌農村競賽中獲得銅牌獎，今年又再獲中央肯定，充分顯示台南在社區輔導、計畫執行及政策配合度的成果。

廣告 廣告

農業局說明，市府推動農村再生的作法包括年度執行計畫、農村總合發展計畫、社區輔導、培根課程訓練、計畫研提與執行等各項工作，並協助社區提升治理能力、形塑在地特色。這次農業部進行績效評比，從執行效能、成果展現、行政創新到政策配合度皆納入綜合審查，台南最終獲得卓越獎第三名與甲等績優縣市。

市府表示，感謝各社區夥伴的投入，讓台南在農村再生領域持續向前，盼後續有更多社區加入，透過在地力量推動農村環境改善與永續發展，打造更具韌性與魅力的農村生活。

更多新聞推薦

● LINE Pay與iPASS MONEY終止合作 桃捷12/3起調整電子支付功能