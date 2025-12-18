台南農業走向國際舞台 拓展海外市場成績亮眼

南市農業局舉行年終成果發表會，交出亮麗成績單。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

二０二五年台南農業雖然發生「０一二一」地震、四月關稅議題、七月丹娜絲颱風造成農損以及十一月月非洲豬瘟及毒雞蛋事件，但在市長黃偉哲帶領下走向國際化，積極拓展海外市場，各項業務績效成果豐碩。

農業局十二月十八日上午發表年終成果，局長李芳林指出在市長黃偉哲帶動下，積極推動農業國際化，主動出擊帶領多家農漁會與優質廠商拓展海外市場。市府今年參加四場海外國際食品展，並舉辦超過四十二場國際行銷活動。台南八田米首度進入日本超市，虱目魚排首次外銷澳洲，芭樂與鳳梨首次打入法荷市場，成功將台南鮮果與農漁產加工品推向日、韓、星、馬、加、澳、法、荷等八個國家，累計促成商機突破十億元。

廣告 廣告

內銷亦表現亮眼，「二０二五亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」期間，台南農產精品館創下歷年最高營業額，達八百卅六萬元；夏季的「台南國際芒果節」系列活動更吸引全國民眾熱烈參與，官方臉書粉絲頁瀏覽次數突破一百零二萬次。今年雖遭逢多起天然災害，但也激發地方創意行銷能量，透過全台各地展售活動讓農民與消費者直接交流，有效提升農產品能見度及銷售力道。

另市府持續強化農業基礎建設，耗資六億三千九百萬元的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」，預計於明年下半年完工。還投入一億八千八百萬元於將軍漁港建置「智慧水產加工及物流運籌中心」，並導入創新冷鏈技術，打造南部水產品冷鏈與加工示範基地，也是南市首座以台灣鯛為主要處理對象的水產加工廠。