台南農漁水路全國第一 總長相當4.7條中山高速公路

農漁水路是農漁業經濟的基石，也是農村生活環境的重要指標，台南市近7年就投入67億多元改善完成的農漁水路，總長度相當於4.7條中山高速公路，成果是全國第一，大大提升農業生產及運輸效率，市長黃偉哲實地視察學甲區中洲農地重劃區緊急農水路改善成果，黃偉哲強調，將會持續爭取中央補助打造永續農漁業環境。

提高農漁產產品質推展銷路，而這些農漁產品要送出去就是得靠農漁水路，台南市長黃偉哲說：「這很寬，這有8米喔。」路變大變寬也變得更平坦，市長黃偉哲日前來到台南學甲區，中洲農地重劃區，實際視察緊急農水路的改善成果，台南市民政局長陳淑美說：「整個台南地區有92個農地重劃區。」

農漁水路是農漁業生產以及農漁村發展不可或缺的建設，台南市府近七年來投入農地重劃區，農水路改善經費約達35.53億元，投入於非農地重劃區，農漁水路的經費也達31.74億元，合計經費共達67.27億元，完成改善農路約達1743公里，水路約達226公里，漁路約達147公里，改善總長度約等於4.7條中山高速公路。

台南市長黃偉哲說：「我們農水路的投入，從地方跟中央來加起來，今年已經達到7.62億了，所以也是全台灣縣市之中最多的。」黃偉哲也強調，115年度中央補助地方政府推動農地重劃區農水路經費，受到財劃法修正影響，恐怕將大幅縮減，不過他現場掛保證將努力爭取更多的經費，做好農漁水路的改善，持續打造農村的高速公路。

