台南農特產外銷突破 所長茶葉蛋進軍澳洲市場

（中央社記者楊思瑞台南2日電）曾被名模林志玲選為婚禮伴手禮的「所長茶葉蛋」，以獨特滷製工法與濃郁風味著稱，業者經過近1年努力，通過檢疫與法規限制成功外銷澳洲，台南農特產以嶄新姿態躍上國際舞台。

台南市長黃偉哲今天出席所長茶葉蛋舉行的封櫃儀式致詞表示，澳洲本身是農業大國，此次所長茶葉蛋能順利外銷更別具意義，因蛋品屬動物性加工食品，進出口難度僅次於肉品，涉及食品安全、動物防檢疫及製程控管等多項嚴格規範，屬外銷市場高門檻品項。

黃偉哲表示，所長茶葉蛋順利取得澳洲市場通行資格實屬不易，也顯示台南農企業食品加工技術具備國際競爭力。

他說，如同台南愛文、金煌芒果外銷馬來西亞，因馬來西亞本身就種植很多芒果，對檢疫過程會更加嚴格、充滿挑戰，而澳洲畜牧業發達，此次台南蛋品進入澳洲市場，相信未來進軍紐西蘭、新加坡及日本等市場，都值得努力與期待，希望台南農特產品持續揚名國際。

台南市農業局長李芳林表示，為確保產品符合澳洲相關法規要求，所長茶葉蛋團隊歷經近1年努力，持續與台灣食品藥物管理署及澳洲主管機關進行文件往返與技術溝通，針對製程細節、殺菌條件、包裝方式與標示內容不斷調整與優化，在多次補件與修正後，終於完成核准程序。

李芳林表示，此次蛋品成功輸澳，不僅代表食品加工技術突破，更展現台南特色食品在國際市場發展潛力，透過合法、合規的外銷流程，讓傳統在地小吃以嶄新姿態躍上國際舞台，市府未來將持續協助在地業者克服國際法規與檢疫門檻，推動更多具地方特色優質農產與加工食品走向國際。

所長茶葉蛋起源於創辦人廖世華20多年前在台南市新化警分局知義派出所擔任所長時，因發現許多同事沒有吃早餐就值勤上班，開始在所內自己煮茶葉蛋，為大家補充體力，後來不少洽公民眾及自行車友吃過並讚不絕口，知名度大開，廖世華退休後就與家人一起創辦「所長茶葉蛋」品牌。（編輯：李淑華）1150202