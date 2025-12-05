台南農產進軍歐洲! 黃偉哲到法國市場介紹優質鮮果

南部中心／綜合報導

台南農產品進軍歐洲，市長黃偉哲親自率團，到法國世界級的批發市場，拜會當地鮮果貿易商，也和法國台灣食品通路商會面，親自介紹起台南特色商品，為在地農產開拓新通路。





開拓台南農產新通路！ 黃偉哲率團赴法國批發市場推廣水果

台南市長黃偉哲率團到法國參訪。（圖／翻攝畫面）









台南市長黃偉哲率團，到法國世界級的批發市場參訪，親自為台南農產品進軍歐洲，開拓新通路。台南市長黃偉哲：「台南的產品這次能夠進到歐陸、歐盟，我們希望未來通路能打開。」

台南身為台灣的農業重鎮，盛產優質鮮果，這次黃偉哲親自到法國，提供新鮮水果樣品，鎖定歐洲核心市場，進行推廣。台南鳳梨、芭樂首次輸入法國，就獲當地貿易商高度評價。

廣告 廣告





開拓台南農產新通路！ 黃偉哲率團赴法國批發市場推廣水果

台南鳳梨、芭樂首次輸入法國，獲得當地貿易商高度評價。（圖／翻攝畫面）









台南市長黃偉哲：「芭樂這次第一次首發到歐洲，第一站就在法國，吃過的人無不讚不絕口，行銷是很成功也打開一個通路。」

台南市府團隊向食品通路商，展示多項台南各區特色農產加工品，健康養生也符合歐洲消費趨勢，反應熱烈。這次參訪，實地了解法國消費者喜好，對於未來農產品外銷策略，相當有幫助，讓台南農產品走向世界。





原文出處：開拓台南農產新通路！ 黃偉哲率團赴法國批發市場推廣水果

更多民視新聞報導

台南「鐵路地下化」主結構完成 拚明年底啟用地下車站、捷運藍線動工

向黃國昌請纓「去南部」！溫朗東分析柯文哲瞄準「這縣市」！

陳水扁「零件」下滑！造型「猛進化」網險認不出

