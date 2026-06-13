台南農舍藏「安毒工廠」！毒品市值1.5億 3嫌遭逮

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台南南區偏僻農地，竟然藏有大型安非他命製毒工廠。（圖／東森新聞）





在台南南區偏僻農地，竟然藏有大型安非他命製毒工廠。調查局去年10月接獲情資後長期蒐證，11月在工廠前蹲點逮捕3名嫌犯，其中主嫌年僅26歲，現場起出47桶安非他命半成品，若全部製成毒品，估計可供7萬5千人吸食，市值高達1.5億元。警方懷疑背後還有上游供應鏈，正持續向上溯源追查。

員警荷槍實彈開車來到農地中一間鐵皮倉庫前，攔停了一輛白車，大批警力全副武裝圍上前，對車內男子搜身；另一邊警力闖進倉庫裡一看，擺滿許多橘紅塑膠桶，外面空地也有幾十桶，這裡面竟然都是製作安非他命的麻黃鹼融液。法務部調查局台南機動站副主任謝憲坤表示，「經過我們現場蒐證，我們就既定的流程向檢察官提報指揮。」

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專案小組在去年10月就已經掌握情資，有製毒集團利用台南南區偏僻農舍當掩護，來提煉大量安非他命，11月報請監察官指揮。而年僅26歲的鄭姓主嫌也相當謹慎，每次到工廠都會請王姓及林姓助手提交手機並關機，試圖製造通訊斷點。

但法網恢恢，警方蹲點攔車將他們3人全部逮捕歸案，依法偵辦，同時向地院聲押獲准。法務部調查局台南機動站副主任謝憲坤說，「現場都是年輕人，他的技術來源很多，有從網路自學，有從之前的同夥來學習，他的原料我們目前都在持續釐清追查中。」

然而工廠裡這幾桶原料一旦製作完成，能供給吸食的人數可是高達7萬5000人，非常驚人，市值也來到1.5億元，幸好沒有流入市場。只不過，鄭姓主嫌年紀輕輕卻學成一身純熟製毒技術，警方也懷疑有製毒上游，也將持續擴大追查。

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吸食毒品，有害身心健康。

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