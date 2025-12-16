台南迎接聖誕節氣憤濃厚 綠川廊道燈區啟燈好美

【緯來新聞網】「2025台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」已於日前啟燈，為新營市區帶來熱鬧的聖誕氣氛。12 月 27 日更有「南瀛草地音樂會」，卡司有玖壹壹、郭書瑤、吳汶芳、林亭翰、張羽靚…，龐大陣容集結了金曲樂團、療癒系女聲以及華語新生代歌手，精采可期，不容錯過，偉哲市長邀請全國民眾到北台南感受別具特色的聖誕節，順遊大新營地區景點。

新營綠川廊道燈區。（圖／臺南市政府提供）

市長黃偉哲表示，市府團隊每年都會精心籌辦台南的聖誕節系列活動，透過華麗、多姿的聖誕樹、燈飾佈置，以及各式精彩表演 與聖誕市集，營造獨具特色的台南聖誕，期望讓市民與遊客在歲末時分都能感受到節慶的溫馨與歡樂，共同留下美好的城市記憶。

新營文化中心聖誕樹。（圖／臺南市政府提供）

觀旅局林國華局長表示，今年台南主題聖誕樹以「光」與「雲」作為主軸概念，希望在冬夜中帶給大家光明、希望與節慶的幸福感 ，透過新營文化中心及運河河樂燈區兩大主題燈區的呈現，打造沉浸式的光影體驗。建議全國民眾利用周休假期，攜家人來趟北台南輕旅行，可從先至柳營區，走訪德元埤荷蘭村、尖山埤渡假村、劉啟祥美術紀念館等景點，欣賞自然風光與藝文魅力，並品嚐在地特色的「鮮奶火鍋」。



接著前往新營鐵道文化園區搭乘懷舊五分車，漫步於綠川水岸，一路串聯至「新營文化中心暨綠川廊道燈區」，沉浸於璀璨動人的聖誕燈景之中。 夜晚則可前往全國知名的關子嶺溫泉區放鬆泡湯並入住一晚，享受山城夜色的靜謐，隔天可依自己的興趣，選擇造訪後壁區雅聞湖濱療癒森林、菁寮老街，或前往鹽水區漫遊月津港親水公園、八角樓與橋南老街，歡迎旅客在欣賞燈景之餘，也能走進巷弄街區，細細品味台南的美食文化與濃厚人情味。

