台南透天厝火警 一家四口依"舅舅電話"避難全脫困

南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導

11日晚間台南發生一起透天民宅火警，當時一家四個人被困在民宅的二樓跟鐵皮加蓋的三樓，當時一對念國小的姊弟跟阿嬤一起被困在二樓，兩個人十分冷靜，接到舅舅的電話後，一步一步照指示避難，最後全都順利脫困。

舅舅的救命電話！消防員隔空教導避難 小姊弟救了全家

受困的小姊弟表現冷靜，接聽電話並依照消防人員指示避難。（圖／民視新聞）

消防隊員重新回到現場，要釐清火災到底怎麼發生的，11日晚間，台南新營這棟透天民宅發生火警，屋內4個人受困，但全都順利獲獲救，多虧當時在屋內的一對小姊弟。獲救姊弟：「他要我不能掛斷，然後我們三樓，有一位打給阿嬤，然後阿嬤就叫我們，趕快跟他們講說，三樓還有一個人，然後阿嬤我看她有點不舒服，她說喉嚨有點痛，我就趕快跟他們講說，阿嬤說喉嚨有點痛。」

廣告 廣告

舅舅的救命電話！消防員隔空教導避難 小姊弟救了全家

火勢在半小時後撲滅，因姊弟的機警讓全家4人僅受輕微嗆傷順利獲救。（圖／民視新聞）

還原當時情形，大火從民宅一樓的魚丸加工廠竄燒起來，當時小姊弟跟阿嬤都在二樓，接到舅舅的電話，一步一步照著消防隊員指示，在屋內躲過一劫，而且搜救人員到場時，他們還交代要先救阿嬤，讓消防隊員印象深刻。台南消防新營分隊小隊長曾文男：「他們那時候跟我說，他們找不到毛巾，後來他們急中生智，棉被直接塞住門縫，他們做了非常好的示範。」獲救姊弟舅舅：「就是還好小小朋友沒有很慌張，然後就是有跟消防人員，就是滿平靜地處理。」

舅舅的救命電話！消防員隔空教導避難 小姊弟救了全家

台南新營一處透天民宅發生火警，消防隊員重回現場釐清起火原因。（圖／民視新聞）

還在念國小四年級的姐姐、跟三年級的弟弟，兩個人不慌不忙，冷靜應對，成了順利獲救關鍵，而他們說因為學校都有教。獲獲救姊弟：「學校有教因為學校有上過課，有教過說消防，如果失火要怎樣怎樣，超緊張我那時候還不會氣喘的時候，我上救護車腳整個軟掉，沒辦法動。」火勢延燒在半小時後撲滅，而因為小姊弟的機警，家中4人都只有輕微嗆傷，是不幸中的大幸。

原文出處：舅舅的救命電話！消防員隔空教導避難 小姊弟救了全家

更多民視新聞報導

驚悚！雲林男子右肢捲進絞肉機「慘遭截斷」 忍痛報案

香酥鴨店老闆酒駕撞死清潔員！一審判7年9月家屬哭喊：太輕

警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」

