台南這網紅衝跨年晚會放氣球、撒紙條 市府：依法維護公共安全

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南好YOUNG跨年晚會今(31)晚吸引大批人潮，鄭姓YouTuber又現身鬧事。台南市政府說，鄭男於社群平台預告「再次」到跨年晚會現場，鑒於日前北捷隨機傷人事件，市府強化跨年活動相關維安部署，鄭男鬧事現場未造成公共安全危害。

市府指出，鄭男近期於網路發布影音內容，多與既有之行政調查及司法判決結果不符，易導致民眾誤解。此外，鄭男多次到教育局、社會局，對第一線公務人員造成騷擾、羞辱及工作干擾。

市府強調，尊重言論自由，但一切行為仍須以遵守法律、維護公共安全與社會秩序為前提。針對鄭男影響社會秩序、影響公務運作，以及散布不實訊息之行為，將依法蒐證處置。

據了解，鄭男指控女兒疑遭幼兒園長性侵案，不滿調查結果，2025年跨年晚會就到場施放氣球、撒下大量紙條鬧場，表達抗議，市府已嚴正澄清，不過鄭男今晚再度到場干擾抗議。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

