台南連夜惡火！安南第三掩埋場再傳大火 環保局發布空汙警報

社會中心／程正邦報導

台南市近來火災頻傳，繼日前烏樹林風災廢棄物暫置場火警仍未完全熄滅之際，今（30）日晚間，安南區安清路三段的環保局焚化爐第三掩埋場也發生了嚴重的火警。

垃圾堆高達20米 火勢猛烈難以控制

台南市消防局於晚間 19 點 48 分接獲報案後，立即啟動大規模搶救，出動了 25 車、警消 51 人，並投入 1 台無人機及 3 台消防機器人協同作戰。據消防人員回報，由於現場堆積的垃圾高度約達20 公尺，火勢一發不可收拾，且高溫濃煙密布，搶救工作面臨極大挑戰。所幸，初步確認現場並無人員傷亡。

廣告 廣告

在強勁的東北季風吹襲下，大量濃煙正向南邊快速吹送擴散，嚴重影響南區周邊的空氣品質。消防局已緊急增派消防水車，並指示無人機持續進行空拍監控火勢範圍，同時也要求環保局增援水車與重型機具，協助開挖與降溫。

堆集如山的垃圾不斷冒出惡臭濃煙，台南市環保居發布空汙警報。(圖/翻攝畫面)

煙向南擴散 環保局啟動空汙應變機制

安南第三掩埋場大火產生的濃煙，已對台南市南區及周邊地區的空氣品質構成威脅。台南市環保局在接獲消防局通知後，相關主管已緊急趕往現場了解情況並進行空氣品質監測與緊急處理。

環保局表示，已即刻啟動空汙應變機制，一旦監測數據達到發布空汙警報的標準，將會立即對市民發布空汙警報。

環保局緊急呼籲，受濃煙影響的市民，特別是位於下風處的南區居民，應緊閉門窗、減少外出，並配戴口罩，以避免吸入有害懸浮微粒，確保個人健康安全。此次連續發生的掩埋場火警，也突顯了廢棄物堆置場的安全管理與消防應變機制，需要更嚴格的檢討與加強。

台南安南區焚化爐第三掩埋場熊熊火光照亮黑夜，警消持續滅火中。(圖/翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

泰女棄嬰藏屋下！遭巨蜥拖出啃屍 19歲生母辯稱「不知懷孕」

集體婚禮變「戰場」！383對新人剛完婚 賓客瘋搶洋芋片爆踩踏意外

曼谷破獲國際詐團！台男「3條通」落網 親揭資工背景成詐團黑手

舒子晨比基尼解放「超兇上圍」！S曲線全看光 網嗨：不當諧星了

