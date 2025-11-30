台南連環火警！城西二期掩埋場再陷火海 黃偉哲親赴現場

社會中心／程正邦報導

在烏樹林掩埋場火警的陰影尚未完全散去之際，台南市再度發生重大火警。安南區的城西二期掩埋場於今（30）日晚間傳出火警，引發市民對空汙問題的強烈擔憂。台南市長黃偉哲在火警發生後，立即於個人社群發布訊息，並緊急趕往現場坐鎮指揮。

烏樹林後再傳惡火 黃偉哲深夜趕赴城西二期掩埋場

黃偉哲在火災發生第一時間，晚間9點半左右先在臉書PO文表示：「稍早安南區城西二期掩埋場發生火警，我正趕往現場了解中。」他提醒民眾，目前空氣品質可能受到影響的範圍為安南區，呼籲該區域市民外出時務必戴上口罩，做好自我防護。

台南市環保局在接獲消防局通知後，相關主管已緊急趕往現場了解情況並進行空氣品質監測與緊急處理。環保局表示，已即刻啟動空汙應變機制，一旦監測數據達到發布空汙警報的標準，將會立即對市民發布空汙警報。

台南市長黃偉哲親赴現場，了解火災狀況，在臉書跟市民即時回報。(圖/翻攝黃偉哲臉書)

市長親解市民疑慮：燃燒區為「生活垃圾暫置區」

10時許抵達現場後，黃偉哲進一步在臉書更新了火警的初步狀況。他指出，根據環保局與消防局回報，初步了解燃燒區域為掩埋場內的生活垃圾暫置區。

由於近期廢棄物火災頻傳，許多市民在社群留言中表達對石綿瓦等有害物質燃燒的憂慮，擔心會產生劇毒的空汙。針對市民最關心的這項疑慮，黃偉哲特別發文澄清：「生活垃圾與石棉瓦屬於不同的廢棄物性質，我們會經過太空包的特殊處理，並不會放置於同一區域。」他同時強調，環保局將對未波及的石綿瓦堆置區進行嚴密監控，請市民朋友可以放心。

黃偉哲說明，燃燒的是生活垃圾，並含有劇毒的石綿瓦，請市民放心。(圖/翻攝畫面)

東北季風助長 空汙警報集中安南區

環保局現場監測數據顯示，目前風向為北北東風，這意味著火場的濃煙主要向南邊吹送。因此，環保局判斷可能影響空氣品質的範圍主要集中於安南區。

黃偉哲與環保局再次呼籲安南區的市民朋友多加留意，應緊閉門窗、減少戶外活動。有網友在貼文下方留言表示，已經聞到濃濃的異味，希望相關單位能盡速撲滅火勢，並對連續發生的廢棄物火警進行全面體檢，徹底解決台南市的垃圾處理危機

