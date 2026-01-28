台南連鎖醋飲店老闆跑路? 總店鐵門深鎖.電話沒人接

南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導

台南一間主打醋類的連鎖手搖飲，因為在當地頗有人氣，一度展店到北部，甚至海外也有分店，最近卻有分店業者控訴，總店林姓老闆疑似捲款潛逃，近一個月完全聯絡不上，總店也鐵門深鎖，還有勞工局張貼的勞檢通知單，致電林姓老闆，電話也轉語音信箱，目前正尋求法律途徑解決。





台南一間連鎖醋飲店，傳出總公司老闆疑似捲款潛逃，勞工局再店門口張貼勞檢通知單。（圖／民視新聞）





保留醋的香氣，搭上水果的香甜，不少人飯後選擇喝一杯水果天然醋飲，不僅去油解膩，還能幫身體減少負擔，台南這間連鎖醋飲店，主打市面上少見的醋類手搖飲，在當地頗有人氣，但近期卻傳出，總公司老闆疑似捲款潛逃。代銷商陳先生表示，總店的老闆可能就是，突然有一天就消失不見了，然後完全各個廠商啊，各個分店的老闆都找不到人，到現在已經快一個月了。

中西區的總店，鐵門深鎖，地上紙箱好幾疊文件，都沒人來收件，顯然業者好幾天沒到店裡。（圖／民視新聞）





分店業者說，總店林姓老闆一個月前突然人間蒸發，完全找不到人，除了總店，在台南還有兩間，台北中山區、桃園龜山區，總共五間分店，甚至海外也有分店，包括新加坡、加拿大、中國等，通通聯絡不上老闆，分店業者眼見原物料都快用完，到哪叫貨都成問題，內心實在很焦急。代銷商陳先生表示，應該頂多原物料再一兩個月就用完，一定會覺得很錯愕啊，覺得老闆就出來好好面對，也不用說真的走到跑路啊。民眾表示，這家店好像要收掉了，總店關門，我完全不知道這件事，之後就看老闆有沒有要繼續經營吧。

來到位在中西區的總店，鐵門深鎖，地上紙箱好幾疊文件，都沒人來收件，顯然業者好幾天沒到店裡，市府勞工局1月初也到店張貼勞檢通知單，提醒業者若有資遣狀況，必需準備好資料，到勞工局說明。致電給林姓老闆，電話轉接語音信箱，無人回應。究竟林姓老闆是涉及私下吸金，人間消失，或是公司資金流出狀況，暫時不得而知，受害分店業者站出來，只希望林姓老闆能出面，好好解釋清楚。





