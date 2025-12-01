台南週二9點起停水.降壓39小時 影響範圍一次看

台灣自來水公司公告，因配合南工處辦理南化複線封鈑拆除施工，明（2）天上午9點起，台南部分地區停水、降壓，預計週四（4日）零時才會恢復供水，影響時間約39小時，提醒停水範圍區域內的民眾，自行儲水備用，並請關閉抽水機電源，以免損壞。

停水地區：

台南市/安平區/漁光里。東區/東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里。部分里別: 崇明里、東智里。北區/開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。中西區/郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。台南市/永康區/崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。 台南市/左鎮區/全部。大內區/全部。山上區/全部。新市區/大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)。新化區/知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。善化區/昌隆里。台南市/歸仁區-全區、台南市/關廟區-全區、台南市/龍崎區-全區、台南市/仁德區/新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里。部分里別:保安里、中洲里。

降壓地區：

台南市/新化區/太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。安定區/安加里、港南里、港口里、中榮里、中沙里、新吉里、文科里、港尾里、海寮里、嘉同里、蘇厝里、蘇林里、安定里。新市區/大洲里、社內里、新和里、大營里、三舍里、新市里、豐華里、永就里、港墘里、大社里(部分區域)、潭頂里(部分區域)。善化區/文昌里、嘉北里、六分里、小新里、嘉南里、文正里、光文里、坐駕里、東關里、南關里、六德里、溪美里、什乃里、牛庄里、田寮里、蓮潭里、頂街里、胡家里、胡厝里。台南市/永康區/中華里、中興里、成功里、勝利里。