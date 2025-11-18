台南逾千件登革熱孳生源來自住家 盆栽、容器凹槽成防疫死角

台南市114年舉發登革熱孳生源場域及發現陽性容器態樣，住家逼近7成為大宗，各式盆栽也最常揪出陽性孳生源。（衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

監測人員社區環境病媒蚊孶生源巡查。（衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南今年雖未能守住零本土登革熱，但截至目前僅3例確診，疫情未擴大。時序雖已進入秋冬，但台南氣溫仍偏暖，台南市登革熱防治中心提醒，斑蚊可能躲藏室內溫暖處，統計114年舉發登革熱孳生源場域及發現陽性容器態樣，以住家逼近7成占大宗，截至目前舉發1582件，逾千件都來自住家。

台南市登革熱防治中心統計，以今年開出舉發單的樣態分析，登革熱孳生源場域及發現陽性容器以住家1053件占66.52％為最多，其次為空地237件占比14.97％；另外，商家、空地、果園、空屋也有近200件。此外，陽性容器以盆栽占大宗，共148件，各類容器凹槽57件，均為陽性率高的態樣。

登革熱防治中心主任李翠鳳提醒，進入秋冬，斑蚊有可能躲藏於室內溫暖處，且上周受颱風及其外圍環流影響帶來降雨，民眾於雨後務必要加強巡視居家戶內外環境，清除積水容器避免蚊蟲孳生，才能避免荷包失血，也避免自身處於病媒蚊叮咬高風險的環境中。

登防中心今天也公布新增一起境外移入登革熱病例，麻豆區港尾里30多歲菲律賓籍男性11月5日至11月14日至越南探親，11月13日有出現發燒及頭痛症狀，於11月14日搭乘飛機自桃園機場入境經機場檢疫站予以NS1快篩陽性通報，返回台南即前往就醫，目前住院中。這起個案16日PCR陽性確診，為南市登革熱境外移入第17例確定病例，個案將住院至病毒血症期結束後，才返回社區，降低社區傳播風險。

