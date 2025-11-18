台南逾千件登革熱孳生源來自住家 盆栽、容器凹槽成防疫死角
台南今年雖未能守住零本土登革熱，但截至目前僅3例確診，疫情未擴大。時序雖已進入秋冬，但台南氣溫仍偏暖，台南市登革熱防治中心提醒，斑蚊可能躲藏室內溫暖處，統計114年舉發登革熱孳生源場域及發現陽性容器態樣，以住家逼近7成占大宗，截至目前舉發1582件，逾千件都來自住家。
台南市登革熱防治中心統計，以今年開出舉發單的樣態分析，登革熱孳生源場域及發現陽性容器以住家1053件占66.52％為最多，其次為空地237件占比14.97％；另外，商家、空地、果園、空屋也有近200件。此外，陽性容器以盆栽占大宗，共148件，各類容器凹槽57件，均為陽性率高的態樣。
登革熱防治中心主任李翠鳳提醒，進入秋冬，斑蚊有可能躲藏於室內溫暖處，且上周受颱風及其外圍環流影響帶來降雨，民眾於雨後務必要加強巡視居家戶內外環境，清除積水容器避免蚊蟲孳生，才能避免荷包失血，也避免自身處於病媒蚊叮咬高風險的環境中。
登防中心今天也公布新增一起境外移入登革熱病例，麻豆區港尾里30多歲菲律賓籍男性11月5日至11月14日至越南探親，11月13日有出現發燒及頭痛症狀，於11月14日搭乘飛機自桃園機場入境經機場檢疫站予以NS1快篩陽性通報，返回台南即前往就醫，目前住院中。這起個案16日PCR陽性確診，為南市登革熱境外移入第17例確定病例，個案將住院至病毒血症期結束後，才返回社區，降低社區傳播風險。
其他人也在看
醫起看／日本流感大流行！ 醫示警8族群較易變重症
醫起看／日本流感大流行！ 醫示警8族群較易變重症EBC東森新聞 ・ 22 小時前
以為只是感冒？醫示警「4大症狀」恐是心肌炎前兆 胸悶、心悸別拖
知名主持人謝哲青日前在金鐘獎頒獎典禮上神采奕奕，令人難以想像，3年前他曾因心肌炎暴瘦10公斤，心跳一度降至每分鐘僅30多下。當時他誤以為胸悶、失眠只是喪母之痛所致，身邊朋友也以為他是健身有成，直到就醫檢查後，才發現真正的元兇是心肌炎。 病毒感染是心肌炎最常見的原因 又以「柯薩奇B型病毒」最為典型 國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，病毒感染是心肌炎最常見的原因，其中又以引起腸病毒的「柯薩奇B型病毒（Coxsackievirus B）」最為典型。這種病毒會先在腸道與脾臟中繁殖，接著趁機進入心臟，不僅直接破壞心肌細胞，還可能引發免疫系統的錯亂反應。即使病毒清除後，免疫攻擊仍可能持續，導致心臟長期受損。由於病毒感染是心肌炎的主要誘因，預防病毒入侵是防範的關鍵。黃奭毓主任強調，秋冬是感冒與流感高峰期，不論是否屬於高風險族群，都應提高警覺。在心肌炎患者中，約有一半經正確治療後可於2至4週內康復；但約30%可能發展為慢性心臟功能異常或擴張型心肌病（dilated cardiomyopathy, DCM），少數則可能進展至重度心衰竭甚至死亡。 心肌炎初期症狀與感冒極為相似 出現這些症狀應盡快就常春月刊 ・ 19 小時前
衣索比亞爆發馬堡病毒疫情 衛生部通報3死
（中央社阿迪斯阿貝巴17日綜合外電報導）衣索比亞不到1週前宣布爆發馬堡病毒疫情，該國衛生部今天表示，已有3人因感染馬堡病毒死亡。中央社 ・ 14 小時前
致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診
衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...聯合新聞網 ・ 1 天前
台南第17例登革熱境外移入 菲律賓男越南探親發病
（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市政府衛生局今天公布台南市今年第17例登革熱境外移入病例，個案是30多歲菲律賓籍男子，11月到越南探親時發病，返台通報確診，目前住院治療中。中央社 ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
大谷高達211億「延遲付款」恐釀封館危機？美媒直言：道奇摧毀棒球！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇球星大谷翔平的10年7億美元大合約，其中有高達6.8億美元（約新台幣211億）都是延遲付款，根據美國媒體《The Sporting News》記者修斯（Andrew Hughes）報導指出，此種「延遲付款」的合約形式可能間接影響2027年大聯盟封館，修斯更直言：道奇正在摧毀棒球！FTV Sports ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 21 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」EBC東森新聞 ・ 1 天前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前