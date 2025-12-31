台南遊蕩貓竄出致騎士摔傷 里長籲以收容代替餵養

機車騎士騎在馬路上，但下一秒卻突然有隻遊蕩貓穿越馬路，直接與機車騎士碰撞上，整個人連車摔飛，畫面相當驚險。

台南仁德區成功里里民表示，「騎車衝出來危險性確實是有，確實是有，如果沒有控管好的話，那是會危險。」

另一位里民認為，「我有去看，很危險。現在就呼籲不要餵流浪的狗貓、不要再餵養，這樣對種種都有危險性，對人對地方都不好。」

這起事故發生於29日下午，台南市仁德區文賢路一段，機車騎士撞到遊蕩貓，有民眾的行車紀錄器拍下全程，也提供給里長協助釐清肇事原因。不少里民得知是遊蕩貓衝出釀禍，真的很困擾，里長也呼籲不要再餵養流浪貓犬。

台南仁德區成功里長鄭晴而指出，「那我們好不容易爭取來了，是不是民眾的觀念可以稍做改變，以收容代替餵養？這樣造成環境衛生的影響之外，另外也造成了就像畫面上看到的交通上的危險。」

台南市動保處動保組獸醫師施婷薰說明，「因餵養而聚集，突然進入車道，確實增加交通風險。動保處呼籲，勿在路口或在車流密集區餵養，請改以通報與管理方式，協助動物兼顧安全與福利。」

過去里內一度有上百隻遊蕩犬貓，後來透過成立「毛孩森活村」配合收容與結紮，數量已明顯下降，也不斷宣導不要再餵食遊蕩犬貓。

但實際到場，仍可見有人將剩飯菜直接放在地上餵養。動保處坦言，目前只能以《廢棄物清理法》由環保機關依法處理，執法上確有其限制，動保處亦將持續加強該區巡查與宣導，降低類似事故再次發生的風險。

