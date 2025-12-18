台南運動中心數量六都墊底 陳以信：我當市長每年完工一座

陳以信今日公布第39項政見，主張台南應加速補足公共運動設施量能，提出「每年完工一座國民運動中心」目標，盼以穩定建設節奏擴充各生活圈運動資源，讓市民就近運動、提升健康城市競爭力。 圖：陳以信服務處提供

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名台南市長參選人前立委陳以信今（18）日公布第39項政見，主張台南應加速補足公共運動設施量能，提出「每年完工一座國民運動中心」目標，盼以穩定建設節奏擴充各生活圈運動資源，讓市民就近運動、提升健康城市競爭力。

陳以信表示，台南目前已啟用的國民運動中心以永華國民運動中心為代表，深受市民歡迎；他也曾使用中心游泳池，認為設施與使用體驗很好。雖然安南、新營、永康等地的「全民運動館」正陸續規劃或施工中，但他認為，即使相關案場完工，台南整體場館量能仍明顯落後其他五都。

廣告 廣告

陳以信指出，其他五都運動中心數量包括台北12座、新北16座、台中11座、高雄9座、桃園7座。台南若不加速追趕，差距只會擴大。他說，即使以「一年完工一座」的速度推進，台南也需要多年才能逐步追上六都中段班，「現在不追趕，十年後台南恐怕仍會墊底。」

陳以信強調，運動中心不僅是運動場館，也是社區公共生活的重要節點，可同時承載運動社群訓練、親子課程、社區活動、長者體適能，以及小型賽事與活動舉辦等功能，有助提升居民健康與地方活力。

他說，若當選市長，將以「滾動式管線管理」推動建設，同步推進選址、設計、招標與施工，確保台南每年都能交出一座場館、每年都看得見成果，讓更多市民在住家附近就能便利運動，打造更健康、更宜居的台南。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

92:0大空優! 泰F-16戰機空襲深入柬境80公里 專家 : 指向縱深打擊

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備