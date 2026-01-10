台南運河慶百年 拚擺脫「臭」名

台南運河開通屆滿百年，水利局持續優化改善運河盲段區水質，已向國土署爭取4000萬元經費，如經費順利到位，預計將在明年6月前完成改善。（曹婷婷攝）

迎接台南運河100周年，台南市政府「軟硬兼施」籌備多項運河百年計畫，惟民眾直言關鍵是運河水質，否則環境營造再好也難吸引人親近。水利局表示，隨著安平汙水下水道接管率94％，加上周邊設置5處截流站，現已少有民眾抱怨水質惡臭，但盲段區仍待改善，已向國土署爭取4000萬元經費，盼能在明年6月前完成。

100年前的4月25日，歷時4年建造的台南運河開通，蔚為地方大事。今年迎來運河百周年，市府整合跨局處規畫沿岸景觀改造以及一系列紀念活動，包括工務局於運河南岸營造光環境計畫，除翻新路面、重塑景觀外，也將邀請藝術家在運河承天橋至望月橋段創作光影裝置藝術；另經發局也擬定打造「咖啡一條街」，讓遊客親近運河等。

但運河過去頻傳在地人嫌棄水質惡臭，偶有魚屍漂浮等負面印象，去年農曆春節期間，市府於運河段裝飾「魚頭君」吸引民眾拍照，但也被詬病「拍照要先聞臭味」等負評。運河水質歷來也是許多民代關切議題，倒是不少安平人直言，運河整治30年，水質已大幅改善，「以前才可怕」，但路過民眾仍認為，夏天或颱風過後，味道還是不好聞。

水利局長邱忠川表示，幾年來運河水質已大幅改善，比較招人詬病的是盲段區，易有死魚及異味，但隨著安平汙水下水道接管率達94％，加上周邊設置5處截流站，攔截尚未接管的6％民生汙水至安平水資源回收中心處理，現已少聽聞民眾抱怨惡臭。

要徹底解決盲段水質問題，須從安平水資源回收中心沿著運河堤岸埋設管線至運河盲段處，目前每天約有1萬多噸放流水，透過放流水置換水源，可以增加盲段區水體流動，可望改善水質，水利局已向國土署爭取約4000萬元經費，預計明年6月底前可望完成。

此外，鑒於過去運河逢藍月引發天文大潮，曾造成運河水位暴漲，上演「水淹安平路」，水利局現正增設固定式抽水機，預計今年4、5月完工，未來安平路不用再擔心滿潮會淹水。