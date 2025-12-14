台南運河河樂燈區聖誕點燈 與市民共享佳節喜悅

▲聖誕樹璀璨照耀整個運河河樂燈區。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】「2025台南聖誕燈節—中西區運河河樂燈區」於12月14日正式點燈，眾人在溫馨氣氛中一同點亮象徵祝福的聖誕樹，與市民共享聖誕佳節喜悅。

系列活動自下午3時起熱鬧展開，由多個教會團體共同參與，在現場規劃聖誕闖關遊戲攤位，吸引親子同樂；同時設置超過30家攤位的「聖誕甜蜜市集」，提供聖誕特色商品與手作禮品，營造歡樂聖誕氛圍。晚會自18時30分正式登場，由台南市基督教協進會統籌節目規劃，邀請台南各區教會團體接續上台演出，帶來精彩音樂、舞蹈、戲劇等多元表演，與融合9個不同族群的原民及新住民共舞，展現台南多元文化的美麗與共融。備受矚目的點燈儀式於晚間20時30分正式舉行，在現場民眾與表演團隊的共同倒數下，「光之旅程」主題聖誕樹璀璨亮起，照耀整個運河河樂燈區，為台南帶來溫馨、歡樂與平安的節慶祝福。

台南不僅是歷史文化古都，更是一座充滿熱情與創意的城市，歲末聖誕與跨年期間是親朋好友相聚出遊的最佳時節，市府團隊每年12月皆精心推出「台南聖誕燈節」與跨年系列活動，結合聖誕主題燈飾、點燈報佳音、聖誕園遊市集、親子同樂及演唱會活動，不僅為節慶活動增添溫馨亮點，也展現台南城市中跨宗教、跨社群合作的凝聚力、帶動城市旅遊風潮並活絡觀光經濟。誠摯邀請大家攜家帶眷來台南，共度這個美好的聖誕季，創造美好冬日回憶。

觀旅局長林國華表示，為營造城市節慶氛圍，觀旅局每年都在這個季節，與教會團體共同準備，為市民及遊客打造歲末節慶活動觀光亮點。12月聖誕至跨年期間，聖誕燈節主題燈飾從溪北到溪南點亮整個台南市，讓市民有多處夜間休憩的場域，聖誕周末除了點燈晚會還有聖誕甜蜜市集、報佳音等活動，喜歡節慶歡樂氛圍的民眾千萬不能錯過。此外，除了參加聖誕跨年活動外，時值冬季正好也是到台南泡溫泉、品嚐美食及目前盛產的青皮椪柑、香甜柳丁，以及享譽國際的東山咖啡和滋補桂圓的好時節，歡迎全國民眾在這個涼爽宜人的季節來台南遊玩，與家人朋友一起在漫步街區景點，參加熱鬧聖誕活動，享受市府特別營造的節慶氛圍，共度溫馨歡樂的聖誕跨年佳節。