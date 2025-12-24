台南運河百年慶 2026熱鬧一整年

台南運河明年迎來開通100周年的歷史時刻，目前運河南岸正營造光環境景觀，規畫農曆年前推「光影計畫」，運河左岸也將試辦「咖啡一條街」，希望讓更多人親近運河。（曹婷婷攝）

台南運河明年迎來開通100年，台南市政府籌備百年系列活動，除了大天后宮「鎮南媽」重現100年前遶境盛況，目前運河南岸也正營造光環境景觀，規畫農曆年前推出「光影計畫」，運河左岸則將試辦「咖啡一條街」，南美館也將把藝術表演節目帶到運河沿岸，為雙年展熱身。

民國15年4月25日開通的台南運河，不僅見證水文工程，也承載台南人走過百年的生活點滴，惟相較世界其他城市運河是重要觀光地標，台南在地人其實與運河並不親近，遑論吸引觀光客到此一遊。

副市長葉澤山說，運河百年計畫整合跨局處之力，目前工務局已投入「2025台南運河光環境示範計畫」，於運河南岸營造光環境計畫，明年農曆年前將推出光影展覽；此外，經發局也已擬定假日於運河左岸打造「咖啡一條街」，讓遊客親近運河。

每年運河重頭戲端午節划龍舟，明年將擴大辦理，邀請國外姊妹城市共襄盛舉，更具可看性。文化局將透過策展與跨域藝術角度，為運河推出一首運河交響樂曲及運河老照片展等系列活動，台南美學館也在籌畫光影展，讓遊客深度了解運河百年風華。

葉澤山說，運河百年計畫是為期一整年活動，值得一提的是，100年前運河由大天后宮媽祖開通，民政局正策畫重現百年前媽祖遶境場景，另也會邀請運河北側伴手禮街加入，一起響應運河百年盛事，協力打造運河榮景。

南美館準備雙年展過程同時回應運河百年，館長龔卓軍說，將由「阮劇團」召集各大表演團隊，屆時在運河沿岸不同地點營造藝術、展覽、馬戲、新住民音樂舞蹈演出等多檔節目，深化南美館藝術能量與運河的連結。