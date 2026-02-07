台南過年住2夜「房價近4萬5」 觀旅局：備查房價內

台南市 / 綜合報導

農曆春節就要到了，不少民眾除了忙著採買年貨，也開始規劃出遊行程，有民眾計畫初二到初四到台南觀光，上網查詢房價時發現，知名連鎖飯店台南分館，過年期間，三天兩夜的房價將近4萬5千元，直呼這樣的房價太誇張，不過，同區域差不多等級的飯店，住兩晚的房價也要3萬多，業者回應，是因應年節期的合理調漲，台南觀旅局表示，並沒有超出備查房價。

年貨大街人好多，大家忙著採買年貨，也有人開始規劃出遊行程，就有民眾計畫到古都台南，玩個三天兩夜，上網查詢房價發現，知名連鎖飯店台南分館，初二到初四住兩天，房價要4萬4875元，這位民眾網路平台PO文，直呼這樣的房價太誇張，這間飯店位於台南市西區，是五星等級的飯店。

記者VS.房客說：「(住一個晚上多少錢)嗯，5千，5千6吧。」假日一晚5千多跟過年確實有落差，對於春節住兩晚要4萬多，民眾說：「一樣這個價錢我就出國了，，出國應該也不用這麼貴，也許是他們的行銷手法。」

有人覺得貴，有人則說，要看飯店內的設施品質等等，而同一個區域，差不多等級的另一家飯店，網路看到的房價，初二到初四兩晚也要三萬多，針對房價遭批離譜，業者書面回應，飯店房價都是依政府，相關規範房價結構進行銷售，並經觀旅局查核確認，飯店也會依房型設備等不同，價格而有所落差。

主管單位表示確實沒有違規，台南觀旅局專員凃雅珍說：「經查核該業者，房間售價未超過備查房價，無違反規定。」業者強調，過年期間，人力成本倍增，調漲幅度都在合理範圍內，民眾如對房價有疑義，可以到官網查詢，或致電詢問進行確認。

