台南過年房價暴漲「住兩晚4萬5」旅客嚇傻 飯店回應了

農曆新年即將到來，許多人都規劃到南部旅遊，但日前有民眾發現，過年期間台南市西區某飯店房價突然暴漲，住兩晚竟要4萬5000元，消息曝光引起討論，不少人喊不如出國，對此業者也做出回應。

原PO表示，同樣的房型平日僅要5000元至6000元左右，結果到了過年期間竟然直接暴漲，其中初二、初三2天最為高昂，2晚要價4萬5000元，平均一碗2萬2500元，也就是高出3倍金額；不僅如此，同區域其他飯店也同樣漲價，最少也要3萬元以上。

原PO大喊實在太誇張，不少網友也紛紛留言討論，表示如果沒有特別設施或是有附溫泉，這個價格不如出國玩，直批房價真的太離譜。對此業者回應，房價調漲部分都依照政府規定，並未違規，且也會依房型設備等不同，價格有所落差。台南市觀旅局也表示，經過查核後，該間飯店的房價調漲確實未超過備查房價，並未違反規定。

業者強調，過年期間人力成本比平日高出2倍，調漲幅度絕對都在合理範圍內，若對房價有疑慮者，可以先行致電飯店確認，由飯店人員進行說明，或自行上官網查價。

