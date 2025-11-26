台南遠東香格里拉以光與音樂點亮耶誕季

台南遠東香格里拉今年以「璀璨耶誕」迎接冬季節慶氛圍，從巨型聖誕主樹到沉浸式燈海，全館換上暖心節慶裝飾，打造城市冬日最亮眼的節慶風景。飯店將於28日舉辦「耶誕點燈音樂會」，邀請台南市市民交響樂團現場演奏，伴隨點燈儀式點亮希望之光，歡迎民眾共同感受城市最溫暖的節慶時刻。

圖說：百人樂演奏經典聖誕樂曲，細細聆賞冬日音樂饗宴 (圖片來源／香格里拉提供)

今年節慶裝飾以「光」為核心概念，象徵希望與嶄新年度願景。大廳中央高 6.8 公尺的聖誕主樹，以紅、金、暖白色系妝點，搭配金色麋鹿、雪橇與燈串，營造童話般的冬日場景。從入口到公共空間都換上節慶新衣，讓每一位踏入館內的旅客都能感受滿滿儀式感。

廣告 廣告

最受期待的「聖誕點燈音樂會」當天晚間6點30分由市民交響樂團演奏經典耶誕曲目，將大廳化身音樂殿堂。7點一到，聖誕樹頂端象徵希望的「希望之星」將隨著樂聲點亮，搭配璀璨燈光特效，如星光灑落般華麗，正式開啟台南冬季最浪漫的耶誕序曲。 為延續冬季的溫馨氣息，館內多個餐飲空間也以節慶為靈感推出限定料理與甜點。「品香坊」精心呈現櫻桃巧克力柴薪蛋糕、國王派、潘娜朵妮與史多倫等經典節慶風味，並規劃外帶火雞組合，讓家庭相聚的餐桌多了一份暖心的分享時刻。「醉月樓」以江浙料理融合時令食材，推出富含節慶象徵的特色菜色；而「遠東 Café」則以多國料理展現冬日盛宴的熱鬧，多樣菜式讓人一站享受世界風味。「THE MEZZ 牛排龍蝦館」及「大廳茶軒」也同步推出節慶限定主題料理與甜點、飲品，並搭配現場音樂演出，讓冬夜的節奏更添輕柔浪漫。

圖說：「品香坊」推出多款節慶烘焙，聖誕氣氛濃厚 (圖片來源／香格里拉提供)

從耀眼燈光、音樂盛宴到冬季限定佳餚，台南遠東香格里拉以多元節慶體驗打造專屬於城市的冬日盛典，邀請民眾在這個歲末相聚，感受一年中最溫暖的節慶時光。 喝酒不開車。未滿18歲請勿飲酒

更多品觀點報導

台南新光小北門 打造《耶誕暖心列車》

9篇勇敢追夢故事！國泰證助員工圓夢 另製「圓夢紀念特輯」紀錄

