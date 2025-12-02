台南遠東香格里拉醉月樓推冬季限定菜 「江南灶香四品」暖胃登場

「淮揚炒軟兜燴飯」選用後壁冠軍米與鱔魚、鮮蝦快炒收汁，凸顯鮮香與鑊氣層次。圖／台南遠東香格里拉提供

隨著歲末寒意漸濃，味蕾也開始渴望溫潤暖食。位於台南遠東香格里拉飯店最高樓層、坐擁全市高空美景的中餐廳「醉月樓」，即日起至 12 月 31 日推出冬季限定「江南灶香四品」。主廚團隊運用江南料理講究的「火候、滷香、收汁、湯底」四大工藝，打造出一系列豐厚且充滿節氣感的饗宴，邀請民眾在冬日品味經典功夫菜。

主廚許忠賢表示，江南的冬天講究「藏」與「養」，希望能透過傳統老滷與慢燒工序，還原記憶中家宴的溫暖。此次推出的限定佳餚不單是料理，更是一場從冷盤到甜品、皆以老火慢燉出的味覺暖身之旅。無論是商務宴客、家庭聚會或節慶用餐，賓客皆能在此品味兼具文化底蘊與精緻工藝的暖心滋味。

首推開胃冷盤「江南灶香豬手捲」，顛覆一般冷盤印象。主廚以啤酒、花雕酒、生薑與多種中藥材熬製濃郁老滷，將豬腳以小火慢燉三小時至入味深透，去骨後手工捲製，淋上原滷汁與麻油。入口口感 Q 彈、膠質滿溢，酒香與滷香在口中層層釋放，膠質豐潤且開胃。

「江南灶香豬手捲」以啤酒與花雕老滷慢燉豬腳、手工捲製呈現 Q 彈膠質口感。圖／台南遠東香格里拉提供

象徵豐收團圓的主菜「滬式年糕燒黃魚」，強調江南菜系經典的「濃油赤醬」。嚴選鮮活大黃魚煎至金黃，佐以老抽、香醋與特製醬汁慢火㸆燒。這道菜的最大亮點在於與魚鮮同燒的「自製糯米年糕」，年糕吸飽了鮮美魚湯與醬香，色澤紅亮誘人，是江南家宴中不可或缺的經典美味。

「滬式年糕燒黃魚」以鮮活黃魚搭配自製糯米年糕㸆燒，展現江南濃油赤醬風味。圖／台南遠東香格里拉提供

主食部分獻上鑊氣十足的「淮揚炒軟兜燴飯」。靈感源自淮揚名菜「炒軟兜」（即炒鱔魚），選用台南後壁冠軍米，搭配鱔魚、鮮蝦、筍丁等豐富食材。主廚堅持大火快炒逼出「鑊氣」，最後淋上以老酒高湯熬製的醬汁收汁，讓每一粒米飯都包覆著濃郁鮮香，層次豐富令人欲罷不能。

「薑汁藕粉圓子湯」老薑湯底搭配藕粉圓子與湯圓，溫潤暖身的冬季甜品。圖／台南遠東香格里拉提供

餐後甜品則以「薑汁藕粉圓子湯」為冬日餐桌畫下溫柔句點。以新鮮老薑慢熬出的甘辣薑湯，調和黑糖與桂圓的溫潤。手工製作的藕粉圓子外皮滑細，內裹綿密紅豆餡，搭配芝麻湯圓與豆沙藕粉湯圓，三種口感交織出幸福暖意，具備驅寒暖心的療癒效果。



