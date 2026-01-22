台南遭濫倒營建廢棄物 面積約40個足球場、起訴百人

廢棄水泥、磚塊等營建事業廢棄物，陸續在魚塭或農地上被挖出。台南南區、安南區等行政區共23處土地，還有七股區3處光電場預定地，都被非法傾倒或掩埋營建廢棄物，涉案土地面積約40個足球場，102人及27家公司遭起訴，規模相當龐大。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸表示，「將營建事業廢棄物傾倒、掩埋或堆置在台南市23處土地、魚塭或農地，以及3處光電場預定地。」

經營曳引車隊清運營建廢棄物的許姓夫妻，夥同另一名陳姓主嫌，從2023年到2025年勾結營建包商、司機等人犯案，當中包括一名已遭停職的前派出所所長。

廣告 廣告

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，「已違反《廢棄物清理法》，非法提供土地回填堆置廢棄物，以及非法清除處理廢棄物等罪嫌，向台灣台南地方法院提起公訴。」

前所長疑似洩漏警方查緝大型車違規訊息，讓司機躲過取締，涉犯洩密罪，去（2025）年底已遭判刑半年、緩刑2年。環團認為，營建廢棄物必須從源頭管制，更必須杜絕進入農地。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰認為，「建築土石方的處理場，然後到運送的卡車必須有GPS，然後要有表單，要一貫性的連結到它，它去做回填的場址。」

亂倒廢土的狀況頻傳，去年在地方政府稽查下就查到9千多件，裁罰近3千件，開罰金額5千多萬；若以環境部及內政部警察單位查案件數來看，也有百餘件，犯罪所得高達46億。內政部表示，會與地方加強稽查，也將朝防止不法勢力滲入公共工程及建築產業等面向來改善。