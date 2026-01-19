南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南安南區的新寮鎮安宮，18日晚間舉行遶境活動，沒想到卻發生，民眾看熱鬧遭波及受傷意外。一名男子在廟口附近看熱鬧，徒然頭部疑似被煙火施放後，掉落的硬物擊中，當場流血，還好送醫縫合2針後無大礙，返家休息。

台南遶境染血! 男子遭高空煙火碎片"砸破頭"急縫針

遶境放煙火，旁觀民眾意外遭炮灰砸傷頭！（圖／民眾提供）

夜晚的天空出現絢麗的煙火，這是在安南區的鎮安宮，舉辦遶境活動的現場，沒想到有民眾突然遭異物砸中頭部，鮮血直流，現場民眾大喊叫救護車。事件當時廟前方正在施放煙火，受傷民眾站在廟旁後方，沒想到還是被炮灰打中。廟方人員表示：「煙火是在那個地方，那患者受傷的地點是在那個地方。」新寮鎮安宮總幹事助理鄭先生表示：「他站在很遠的地方，那個重力加速度可能就是，把患者的皮膚這個地方擦挫傷。」

一元硬幣大小炮灰砸中頭，患者送醫縫兩針！（圖／民眾提供）

因為當晚也有高空煙火的施放，不過廟方強調，打到受傷民眾的，是一般煙火的炮灰，只有一元硬幣大小，除了廟方的醫護小組第一時間處理，也會後續關心害協助保險理賠。新寮鎮安宮總幹事助理鄭先生強調：「炮灰砸下來大概一公分，那個是患者本人自己講的，一公分大小。」台南警第三分局副分局長郭榮木說：「經縫合兩針後傷勢無大礙，已返家休息。」除了這起民眾受傷意外，消防局也接獲，附近有煙火導致雜草起火的通報，還好及時撲滅。目前也將主動向廟方查證，確認煙火施放是否違規，並加強宣導與檢查。

