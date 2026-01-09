台南選戰最新民調 謝龍介分析：召回藍營再搶些淺綠票就能贏！

國民黨立委謝龍介近日針對一份《2026台南市長選舉調查》進行分析，該民調顯示若民進黨推派立委陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃支持度以50.1%領先謝龍介的22.4%，若改由立委林俊憲對戰謝龍介，林俊憲則以52.7%領先謝龍介的27.8%。謝龍介對此表示，當他把藍營的支持者召回，再把一些淺綠選民也叫回來，選情可能就會逆轉。

國民黨台南市長候選人謝龍介。（資料圖／中天新聞）

謝龍介8日在《2026選舉大車拚》節目中指出，從該民調交叉分析來看，這1、2個月藍營支持者確實挺陳亭妃的較多，這是一個事實。從觀察來看，大概知道謝龍介要參選市長的選民只有33%到37%，其他都不知道。謝龍介表示，自己被徵召提名後才在上個月宣布絕對不介入民進黨的初選，也就是告訴選民不管接到什麼電話就是唯一支持謝龍介，這就是要把藍營的支持者叫回來。

民進黨立委林俊憲正在拚台南市長初選。（圖／林俊憲臉書）

謝龍介接著分析，從民調數據來看這叫做徹底排藍，如果是徹底排藍，林俊憲跟陳亭妃是伯仲之間。他認為因為這幾年市政包袱太重，這些人對市政不滿意，被召回以後假如再包括一些淺綠的也叫回來，有些淺綠選民願意投票給他，恐怕就會逆轉。

謝龍介指出，去年7月颱風期間林俊憲最可憐，花了那麼多錢然後把看板拿去蓋屋頂，市民每天晚上抬頭就看著林俊憲睡覺。但是因為救災，總統賴清德失言了兩次，連在台南本命區的滿意度都掉到50%以下，相對的他所支持的林俊憲就受到影響，下滑將近10個百分點。謝龍介表示，林俊憲要拉上來前後又做了3個月，一直到去年10月、11月才又回到原點。

該《2026台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書先生委託關鍵民調公司執行，調查期間為2025年12月24日至12月29日，針對設籍台南市37個行政區、年滿20歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣，有效樣本數為1260份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。

