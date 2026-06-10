台南邀您來吃桌 名廚推出「十二生肖滿吉宴」6/12開賣！







宮廷海馬御膳盅

【旅遊經 洪書瑱報導】





辦桌是臺灣最具特色及代表性的飲食文化之一，不僅深受臺灣民眾喜愛，也吸引許多國際旅客關注，更是臺南重要的無形文化資產。辦桌文化承載地方生活記憶與人情網絡，台南長期積極推動地方傳統飲食文化保存與推廣，透過支持民間延續傳統手路菜技藝，讓臺南飲食不僅是味覺體驗，更成為認識臺南觀光文化的重要入口，為邀請民眾到台南感受辦桌美食文化，邀請飲食作家張耘書共同策畫，將於7月12日中午12點在關廟山西宮活動中心舉行「十二生肖滿吉宴」，民眾不妨揪團來吃桌！

廣告 廣告

「十二生肖滿吉宴」將由臺南知名總舖師盧正治掌勺，盧正治出身總舖師世家，目前為寶味珍創意料理廚藝總監，曾在世界廚藝競賽中奪下雙面金牌獎，有「金牌總舖師」之稱。盧正治師傅亦曾獲邀擔任臺南市政府觀光旅遊局主辦「2025臺南總舖師四季辦桌─秋季場」主廚，用在地食材及精湛廚藝征服百桌饕客味蕾。值得一提的是──3年前總舖師盧正治曾在關廟山西宮廟埕舉辦的一場臺日聯姻中掌廚辦桌，濃厚的臺味與人情味，讓日籍新郎濱田英司念念不忘，從此愛上臺南的飲食及辦桌文化。為延續這段友好情誼並推動辦桌文化傳承，盧正治師傅以「特色食材」、「創意廚技」、「文化傳續」為核心理念，









百寶乾坤布袋雞







福圓藏金祥龍宴





此次「十二生肖滿吉宴」以生肖為主題，透過臺味敘事重現「宴席，食必有意，意必吉祥」的辦桌精神，融合傳統與創新，將寶味珍傳承三代的廚藝精髓以創新形式呈現於料理之中。為讓民眾更深入理解臺灣辦桌文化底蘊，現場特別安排飲食作家張耘書「說菜」，讓民眾不僅飽足味蕾，也能以文化佐餐，進行一場結合聽覺與味覺的文化饗宴。「十二生肖滿吉宴」規劃12道豐富佳餚，除「乾坤布袋雞」、「龍蝦三明治」等工序繁複的經典手路菜外，亦包含珍貴的海馬御膳盅等特色料理；並結合在地品牌茶飲「拎茶」，提供養肝潤喉茶與蕎麥綠茶，現場更安排快炒鱔魚料理示範，展現「黃金秒數」現做上桌的辦桌魅力。

台南觀光旅遊局長林國華表示，台南將持續帶頭推廣臺南辦桌文化，而民間辦桌活動亦展現高度創意與文化能量。此次活動具備國際文化交流意義，日籍友人濱田英司深受臺南辦桌文化吸引，特別號召親友團專程來臺參與，充份展現城市外交與國際觀光推動成果。

「十二生肖滿吉宴」僅席開30桌，訂席者除可獲得寶味珍創意料理客製伴手禮及藝康臺灣準備的神秘小禮外，現場亦安排互動遊戲與有獎徵答，並將送出「老木創生木制所」價值千元限量紀念品，讓民眾「有食閣有掠」。活動採線上預約報名，於6月12日上午11時開放，額滿為止。





※.「十二生肖滿吉宴」活動資訊一覽

宴席預訂：6月12日（五）11：00開放訂席，售完為止

預訂辦法：採線上報名（報名網址： https://www.accupass.com/event/2606090742541301269892 ）

宴席日期：2026年7月12日（星期日）

宴席時間：11：00入席，12：00開席

宴席地點：關廟山西宮活動中心（臺南市關廟區山西里正義街27號）

宴席費用：每桌15000元（含稅）

名額：限量30桌





以上圖片：台南市政府觀光旅遊局提供