台南鄭仔寮福安宮百年神像風化 3D掃描復刻容貌回春

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市北區鄭仔寮福安宮奉祀中壇元帥神像，相傳已逾百年歷史，因臉部出現風化剝落，廟方花費2年時間先以3D掃描建模，並透過擲筊請示細節，復刻新神像用來外出參與活動。

福安宮總幹事蘇文勝今天告訴中央社記者，相傳清朝道光年間，來自學甲與二重溪先民到現在的北區鄭仔寮一帶圍墾養殖，並迎請中壇元帥供奉，1878年成立太子爺會，建草寮公厝供奉，廟額「福安宮」，迄今已有將近150年歷史，期間多次擴建，成為如今規模。

蘇文勝表示，廟方積極維護並推廣廟宇文化資產，在歷次擴建過程中收集出自多名知名匠師彩繪、雕刻、剪黏等技藝作品，並且加入台南市文化資產管理處宮廟博物館認證，為保存常民信仰盡心。

他說，由於交陪廣闊，主神中壇元帥除了廟方本身祭典活動外，也常參加各大慶典活動，導致神像臉部雕刻逐漸風化，嚴重受損，廟方擔心日後神像原貌不可考，向神明請示，是否可以透過專業匠師修復原貌，但遭到中壇元帥拒絕。

蘇文勝指出，廟方也擔心萬一修復不當，反而破壞神像原來模樣，再經過擲筊請示，中壇元帥同意以復刻方式處理。

他說，因為神像原始面貌模擬困難，他提出以3D掃描建模，透過科技模擬，復刻神像原貌，而為了確保沒有失去原味，遇到比較沒有把握部分，則透過擲筊，由中壇元帥自己決定，經過20餘次往來溝通，終於復刻寶相莊嚴神像，也為科技結合民俗開啟另一個可能。

蘇文勝表示，原本神像日後將常駐廟內護境，復刻神像則將代理參與各種祭典，兼顧文物保存及傳統活動。（編輯：陳仁華）1141109