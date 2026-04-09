台南鄭成功紀念公園翻新 歷史文化融入公共空間

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，導入地景設計和特色遊具，將鄭成功歷史文化融入公共空間，台南市長黃偉哲和國小學童今天開箱試玩同樂。

黃偉哲表示，鄭成功紀念公園承載台南重要歷史記憶，整建著重設施更新，也強調文化資產保存再利用，讓歷史故事以更生活化方式呈現，提升民眾親近參與度，促進社區交流和在地認同。

市府說明，鄭成功紀念公園原屬「存2」保存區，民國108年都市計畫變更為「公89」用地，面積約1.8公頃，園區包含鄭成功紀念銅像、登陸紀念碑與成功林景石等設施。

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鄭成功紀念公園因設施老舊且使用率偏低，市府114年度編列預算，配合國土署遊戲場計畫，全面導入特色遊具和主題式地景設計，將鄭氏文史意涵融入遊憩空間，強化整體場域使用機能。

鄭成功紀念公園整建工程總經費約新台幣1800萬元，涵蓋園區動線優化、更新老舊設施、增設歷史意象街道家具及文史主題遊戲設施等。

市府表示，鄭成功紀念公園串聯正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、鹿耳門夢幻湖、曾文溪口濕地等宗教文化場域及自然生態景點，提升安南區觀光吸引力。（編輯：李錫璋）1150409