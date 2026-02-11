台南鄰長領紅包！加碼慰勞金至 9000 春節前發放感謝付出

台南市長黃偉哲今年加碼鄰長工作慰勞金，從原先每年8000元提高至9000元，春節前由各區公所發送給各鄰長。（民政局提供／曹婷婷台南傳真）

領紅包了！肯定鄰長站在第一線為民服務、辛勞付出，台南市長黃偉哲今年加碼鄰長工作慰勞金，從原先每年8000元提高至9000元，春節前由各區公所發送給各鄰長，致上誠摯祝賀與感謝，也讓鄰長們感受到滿滿祝福。

黃偉哲表示，鄰長是鄰里服務網絡的最前線，除協助里長辦理各項例行性為民服務外，也配合市府推動各項施政與政策宣導，並於防疫、防災期間投入第一線協助，動員家戶共同落實環境孳生源清除與社區整頓工作。為感謝鄰長辛勞付出，115年鄰長工作慰勞金在114年加碼基礎再提升，加碼1000元提高至9000元，並請各區公所於春節前發送給各鄰長。

農曆春節前，鄰長開心收到9000元的鄰長工作慰勞金。（民政局提供／曹婷婷台南傳真）

副市長姜淋煌指出，鄰長是基層最前線的服務人員，市長為表達感謝之意，特別籌措經費將工作慰勞金提高為9000元。本次紅包袋也以馬年春聯「金馬伍吉」賀詞設計，象徵財富豐盈、生活富足，祝福所有鄰長新的一年吉祥、吉利、吉星高照，平安喜樂、順心如意。

