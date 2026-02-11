台南鄰長領紅包！加碼慰勞金至 9000 春節前發放感謝付出
領紅包了！肯定鄰長站在第一線為民服務、辛勞付出，台南市長黃偉哲今年加碼鄰長工作慰勞金，從原先每年8000元提高至9000元，春節前由各區公所發送給各鄰長，致上誠摯祝賀與感謝，也讓鄰長們感受到滿滿祝福。
黃偉哲表示，鄰長是鄰里服務網絡的最前線，除協助里長辦理各項例行性為民服務外，也配合市府推動各項施政與政策宣導，並於防疫、防災期間投入第一線協助，動員家戶共同落實環境孳生源清除與社區整頓工作。為感謝鄰長辛勞付出，115年鄰長工作慰勞金在114年加碼基礎再提升，加碼1000元提高至9000元，並請各區公所於春節前發送給各鄰長。
副市長姜淋煌指出，鄰長是基層最前線的服務人員，市長為表達感謝之意，特別籌措經費將工作慰勞金提高為9000元。本次紅包袋也以馬年春聯「金馬伍吉」賀詞設計，象徵財富豐盈、生活富足，祝福所有鄰長新的一年吉祥、吉利、吉星高照，平安喜樂、順心如意。
更多中時新聞網報導
腸癌2標靶藥放寬給付 至少省百萬
辛曉琪憶屠穎淚崩 台北演唱會開放點歌
羽球亞團賽》許玟琪壓軸奪勝 中華女團射日闖4強
其他人也在看
台南安定港口港南聯合活動暨公托中心動土 預計116年完工啟用
台南市安定區「港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心新建工程」11日動土。安定區公所表示，本案完工後，將有效提升地方公共設施服務量能，促進社區互動交流，並強化公共托育資源，讓不同世代市民都能共享便利、安全的生活環境，逐步實現台南成為幸福宜居城市的願景。市長黃偉哲表示，本案總經費1億餘元，其中由中央補助5,300萬餘元，剩餘的4700萬則由市府自籌，透過社會局編列預算推動，期盼工程能「順順做、好好做」，避免不必要的設計變更與追加經費，在確保品質與安全前提下，讓建設如期完成，早日回饋市民使用。黃偉哲指出，隨著家庭結構改變與雙薪家庭增加，公共托育資源與在地公共活動空間需求日益提升，市府以打造宜居城市為施政核心，其中公共托育與基層建設更是照顧市民生活的重要一環。未來市府將持續強化社區式、近便性的托育服務，提供家長更多支持，讓市民享有完善且優質的公共服務設施。安定區公所表示，「港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心」總經費1億97萬6,000元，其中由中央補助5,369萬7,697元。建物規劃為三層樓，總樓地板面積約430坪，總工期為540日曆天。完工後，一樓將設置親子悠遊館，提供0至7歲幼兒及
東山區匯聚社會愛心送年菜 結合替代役男關懷獨居長者身心健康
為讓獨居長者農曆春節期間也能享用豐盛年菜及感受社會關懷，臺南市東山區公所攜手區內行善團體、里辦公處、志工夥伴及替代役人力辦理「115年東山區新春傳愛關懷獨老－愛心年菜馬上送達活動」，11日於東山綜合大樓前庭舉辦送年菜儀式，東山區長張政郎、市議員蔡育輝、沈家鳳及各里里長、立委及議員代表均出席，會後並兵分多路將180份澎湃年菜送至獨居長者家中，期匯聚社會溫暖，陪伴長者迎接新年。張政郎區長表示，弱勢照顧優先是黃偉哲市長堅持的重要政策，東山區多年持續於農曆春節前舉辦「關懷獨居長者送年菜」活動，今年邀柳營百里香外匯主廚王秋元掌杓，總計推出五道菜色，色香味俱全，並動員全區16里里長、里內志工及行善團體共同參與，由替代役陪同里長與志工分組前往各里，逐戶將愛心年菜送達獨居長者家中，同時進 ...
台南安定爸媽看過來！「億級」公托綜合中心動土
隨著南科周邊發展快速，台南市安定區居住人口結構趨於年輕，公共托育需求迫在眉睫。市長黃偉哲11日主持「港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心」新建工程動土典禮，這座斥資逾1億元的複合式公共服務據點，將落實「托育、休閒、集會」三合一功能，預計工期540天，完工後將成為安定區照顧不同世代市民的重要基地。
獨家／年貨大街攤商「電子秤」易遭擋 難確認金額
獨家／年貨大街攤商「電子秤」易遭擋 難確認金額
「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動 呼籲民眾搭乘火車至保安站前往
【記者 劉秋菊／台南 報導】「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」即將於2月20至22日在臺南都會公
科技董事長回饋鄉里 屏東枋山鄉民人人有紅包
（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東縣枋山鄉出身的泰博科技董事長陳朝旺事業有成，連續第4年發放紅包回饋鄉里，讓鄉民過好年。枋山鄉民人人皆可領，預計發放總金額新台幣690萬元。
曝台南換妃可能性 謝寒冰戳穿「陳亭妃通吃野心」：賴清德絕不可能接受
民進黨台南市長之爭，雖早已提名立委陳亭妃代表出戰，但不僅作為初選對手的立委林俊憲仍未撤下看板，地方更時不時傳出「換妃」聲浪；媒體人謝寒冰指出，陳亭妃胞妹陳怡珍不參選議員，就是為了2028參選立委，讓陳亭妃可以通吃議長、立委、市長。謝寒冰在《新聞大白話》節目中表示，陳怡珍不選議員，很明顯就是在規劃2年後挑戰立委，而在他（謝寒冰）看來，這個布局無疑是陳亭妃想通吃......
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
高金素梅遭搜索！羅智強扯「民主寒冬」 黃帝穎曝司法實務嗆：簡直法盲
無黨籍資深立委高金素梅今（10）日上午驚傳遭檢調搜索，國民黨立委羅智強在社群平台爆料並痛批「民主寒冬來臨，下一個又是誰」。對此，律師黃帝穎直言，羅智強瞎扯檢調搜索高金素梅是民主寒冬，「簡直法盲」，搜索票是法院裁定核發，國民黨應加強法治教育。
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」
生活中心／李明融報導去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
高金案驚見Matzka妻涉洗錢移送 雲雅舜凌晨50萬元交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補助款及非法輸入藥材等 3 案，昨（10）日大規模動員兵分 30 路搜索。其中最引發娛樂圈關注的，是金曲歌王 Matzka 的妻子雲雅舜，因擔任高金素梅助理，竟也名列約談名單。檢調懷疑，雲雅舜涉嫌提供金融帳戶供高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」運用，掩飾詐領補助款的金流，被依洗錢罪嫌移送北檢複訊。11日凌晨3時許，雲雅舜以50萬元交保。