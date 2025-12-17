台南酒駕奪命風波延燒 鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝

民眾黨台南市黨部去年4月發文，公布鄭傳吉經營的安平扒扒鴨加入特約商店。翻攝民眾黨台南市黨部臉書

台南市鹽酥鴨連鎖店的48歲業者鄭傳吉，昨（16日）涉嫌酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲女清潔員傷重不治，鄭男因否認犯行遭裁定羈押。此重大交通悲劇迅速在社群網路上發酵，演變為政治爭議，網友起底肇事者具「小草」（民眾黨支持者）身份，且其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」。

據悉，民眾黨台南市黨部臉書專頁去年4月發文，公布鄭傳吉經營的「安平扒扒鴨」已加入特約商店。肇事者與民眾黨的間接連結被揭露後，引發社會高度關注與批判。

面對輿論壓力，台灣民眾黨台南市黨部昨深夜緊急發布聲明進行切割。黨部強調，台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，並一直用高標準要求黨內公職與幹部。聲明指出，此次肇事者屬於外部特約商家，雙方合作僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關。

48歲鄭傳吉疑徹夜喝酒狂歡，昨天上午竟酒後駕駛賓士轎車返家，行經安平區慶平路時高速追撞正在執行垃圾收運的垃圾車，23歲清潔隊員陳姓女子遭兩車夾擊、當場死亡。鄭男酒測值高達0.95毫克，行經該路段沒有減速，陳女下半身粉碎性骨折，多重性外傷而死亡，全案依公共危險、過失致死罪偵辦。

因鄭男警訊時「否認肇事駕駛」，又承認「經濟狀況欠佳」，台南地院法官認為，鄭男不僅沒有積極坦然面對司法的意願，日後面對高額民事賠償可能會畏罪逃亡，規避追訴、審判程序，昨晚裁定羈押。

