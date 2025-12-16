台南酒駕害命！高速撞垃圾車 23歲女隨車員枉死

台南市 / 綜合報導

酒駕害人命！今(16)日上午8點，台南安平一輛民間垃圾車停在慶平路上，23歲的隨車人員下車準備清運，沒想到卻被一輛進口車高速衝撞，當場就傷重不治！肇事駕駛雖然受傷，但意識清楚，被救出來的時候，身上散發濃濃酒味，果然酒測值0.95，嚴重超標，被警方依公共危險和過失致死罪移送。

固定時間固定地點準備清運，民間環保公司垃圾車女隨車員，一下車就很警覺地注意後方來車，沒想到才走到車尾轉頭要工作，下一秒卻被白色進口車高速衝撞，目擊者說：「碰一聲很大聲啊，都嚇到，趕快跑出來查看，(和隨車員)平時都有在講話聊天，(肇事駕駛)就茫了啊，整個人都恍惚了，他說他沒有開車啊，很多人圍在那邊，想要衝上去打他的，警察攔著。」

廣告 廣告

垃圾車駕駛感受到劇烈撞擊，立刻下車查看，同事被夾在兩車中間，急得拍打轎車要他趕快往後退才能救人，但肇事駕駛自己也受困在車內，目擊驚悚死亡車禍同事驚魂未定，靠在現場民眾的肩膀上痛哭失聲，因為女隨車員下半身傷勢嚴重，當下已經沒了呼吸心跳，傷重不治，環保公司主管劉先生說：「車速很快，我們有看行車紀錄器，都沒有剎車的痕跡，(女隨車員)非常認真，目前大概是，來大概3個月左右這樣，(跟同事)互動都非常良好。」

肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了廢鐵，可見撞擊猛烈，今日一早8點垃圾車停在台南安平的慶平路準備清運，23歲的女隨車員正要作業，卻被轎車重重撞擊當場身亡，48歲肇事駕駛腿部骨折，脫困後躺在擔架上意識清楚，警方到場聞到他身上有酒味，酒測值高達0.95嚴重超標。

根據了解，親友透露垃圾車駕駛和女隨車員是男女朋友，沒想到一起出門工作，女友竟然魂斷輪下，讓他無法接受，肇事駕駛骨折還需要動手術治療，警方依照公共危險和過失致死罪，報請地檢署相驗，釐清肇事責任原因。

※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。

《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。



原始連結







更多華視新聞報導

轎車失控撞垃圾車尾 駕駛頭流血.手骨折送醫

出勤收垃圾 清潔隊駕駛酒駕 衝破護欄摔30米橋下

歲末年初飲宴漸多 侯友宜要求加強酒駕毒駕執法

