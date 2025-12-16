台南酒駕撞死女清潔員 相驗結果「下半身粉碎性骨折」致死

台南市安平區今（16）日上午發生一起酒駕害命的悲劇，48歲鄭姓男子駕駛賓士車，高速追撞正在執勤的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員當場被夾死在兩車之間，而死者男友就是垃圾車駕駛，親眼目睹女友命喪輪下，台南地檢署檢察官下午也率同法醫前往殯儀館相驗死者遺體，死因確定為遭車輛撞擊，致下半身粉碎性骨折，致多重性外傷而死亡。

台南市安平區今日上午發生一起酒駕撞死女清潔員的車禍悲劇。（圖／中天新聞）

台南地檢署表示，今日下午，檢察官率同法醫前往台南市立殯儀館相驗，認定死亡原因為，遭車輛撞擊，致下半身粉碎性骨折，致多重性外傷而死亡，目前被告由檢察官偵訊中。

廣告 廣告

台南市消防局上午8時9分接獲報案，指稱台南市安平區慶平路發生車禍，立即出動5車10人前往搶救。警消到達現場，發現鄭男受困於車內，救出後緊急送往成大醫院治療。而被撞的陳女，因現場判定明顯死亡未送醫。

台南市安平區今日上午發生一起酒駕撞死女清潔員的車禍悲劇。（圖／中天新聞）

根據了解，車禍發生前，23歲陳女正在執行收取垃圾工作時，遭鄭男駕駛的賓士車自後方撞擊，當場夾在兩車中間。而陳女男友為該輛垃圾車的駕駛，他目睹全程，痛哭失聲。陳女男友表示，女友當時走到車尾，是為了確定車斗裡面有沒有誤丟回收物，雖然才剛到職2個多月卻相當盡責。

警方對鄭男實施酒測，顯示酒精濃度高達0.95毫克，超標3倍，鄭男送醫治療後還呼呼大睡，渾然不知自己酒駕，奪走一條寶貴生命。目前警方派員在醫院戒護，全案朝過失致死及公共危險罪偵辦。

台南市安平區今日上午發生一起酒駕撞死女清潔員的車禍悲劇。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

2男躲台南鄉間無師自通煉毒 刑事局逮人扣千萬安毒

淡水2警遭控縱放攤販沒開單 貪污罪嫌送辦獲不起訴

新店水泥預拌車擦撞機車 女騎士遭輾當場死亡