台南酒駕撞死清潔員！遭起底民眾黨特約商家 台南黨部深夜回應

鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒駕開賓士車追撞垃圾車，害23歲女清潔隊員慘死，遭法院裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

台南安平區的死亡車禍，不僅震驚社會，更因肇事者身分牽連到政黨特約商家，引發輿論熱議。年僅23歲的清潔女員工在執勤時慘遭高速追撞，而肇事的賓士車駕駛，竟是當地赫赫有名的鹽酥鴨店老闆鄭姓男子，他不僅涉嫌酒駕致死，其店家更被爆出曾名列「台灣民眾黨台南市黨部特約商家」，讓事件複雜度急速升高。

事故現場慘不忍睹，白色轎車車頭全毀，上面血跡斑斑。（圖／翻攝畫面）

清晨的惡夢 23歲清潔員慘遭夾殺亡

警方調查，16日上午8時許，48歲鄭姓男子在安平區慶平路酒後駕駛賓士自小客車追撞一輛正在執行垃圾收運作業的垃圾車，車輛撞擊力道強大，造成23歲陳姓女清潔員當場傷重不治。警方到場後對鄭男進行酒測，酒精濃度高達每公升0.95毫克，明顯超出法定標準。檢方相驗後初步認定死者因車輛撞擊導致下半身粉碎性骨折並引發多重外傷死亡。

死者男友親眼目睹摯愛殞命，當場情緒崩潰，現場氣氛悲痛欲絕。肇事者鄭男是安平知名「扒趴鴨」鹽酥鴨店的老闆，媒體披露，他前一晚與朋友聚餐後又到酒吧續攤，一路狂歡到天亮才駕車返家，結果在離家僅約200公尺處就發生了致命車禍。事故後，鄭男雖腳部骨折被困在車內，警消救出時，他身上散發濃烈酒味，酒測值高達0.95毫克，嚴重超標近三倍。

更令人憤怒的是，鄭男被救出後一度語無倫次，甚至辯稱自己沒有開車，還謊稱有叫代駕，激怒了現場民眾及家屬，險些遭圍毆。事件經媒體報導後，肇事者經營的鹽酥鴨店名下社群帳號已暫時關閉，Google 地圖評價也遭大量負評刷低。

肇事駕駛被起底是知名鹹酥鴨店老闆。垃圾車駕駛目睹女友慘死，痛哭失聲。（翻攝畫面）

民眾黨強調合作商家不涉黨務管理

對於特約商家身份被曝光後引發的討論，民眾黨台南市黨部發布聲明指出，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，對於肇事者造成無辜生命喪失表達深切哀悼。黨部表示，此次合作關係屬於外部特約商家，只是為黨員提供優惠消費方案，與該肇事者本人在黨內沒有任何職務或管理關係，並強調黨內相關紀律規範一直以高標準要求。黨部也呼籲社會各界給予家屬空間，不要將事故政治化。

黃國昌日前至台南黨部發紅包。(圖/民眾黨提供)

警方偵辦進度及司法程序

台南地檢署訊問後認定鄭姓男子涉嫌酒後駕車致人於死等罪嫌重大，且有逃亡之虞，已向法院聲請羈押並獲裁准。檢方表示，將依法追訴酒駕犯罪，絕不寬貸。由於事件造成一死悲劇，檢方亦通知相關被害人保護機制啟動，家屬可獲得必要協助與關懷。警方則持續規劃加強酒駕取締勤務，提醒民眾切勿心存僥倖。

