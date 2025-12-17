台南酒駕男撞死清潔員被起底是特約店家老闆 民眾黨台南黨部急發聲明回應了

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台南市經營鹽酥鴨連鎖店的鄭姓男子昨（16）日在安平區酒駕撞死23歲垃圾車隨車女清潔員，鄭姓男子隨後遭網友起底是「小草」，店家還提供「民眾黨黨證優惠」，是民眾黨台南市黨部特約店家。民眾黨台南市黨部深夜急發聲明，強調民眾黨一向堅持酒駕零容忍，肇事者屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關。

民眾黨台南市黨部聲明指出，民眾黨一向堅持酒駕零容忍，也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，民眾黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

民眾黨表示，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，他們深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

台灣民眾黨台南市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。



