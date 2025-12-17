台南酒駕男的鹽酥鴨店是民眾黨特約商家？黨部緊急發聲明

48歲鹽酥鴨店老闆鄭傳吉，昨（16日）酒駕奪走23歲陳姓女清潔員的寶貴生命，外傳他的店是「民眾黨台南市黨部特約商家」，黨部對此也緊急發聲明。

車禍現場。（圖／中天新聞）

整起事件據了解，鄭男的「扒趴鴨」鹽酥鴨店以「民眾黨台南市黨部特約商店」的名義對外曝光優惠方案，黨部去年也曾來該店拍片宣傳，對此台南市黨部昨晚發了緊急聲明。

「扒趴鴨」鹹酥鴨店的Google店名資訊被改為「殺人酒駕美食」。 （圖／Googlemap）

聲明內容寫到：「於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，黨部深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心」、「肇事者身分屬於「外部特約商家」，雙方合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與民眾黨的黨務運作、組織或人員管理並無任何關聯」。

「扒趴鴨」鹹酥鴨店在派出所隔壁。 （圖／Googlemap）

黨部表示，對事故發生深感遺憾與不捨，「更不忍見年輕生命的殞落，被有心人士作為攻擊政敵的政治操作工具，呼籲社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息」。

撞死女清潔員的鄭傳吉，是「扒趴鴨」鹹酥鴨店的老闆。 （圖／翻攝臉書）

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

死者陳女的妹妹悲慟發聲。（圖／翻攝Threads）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

