台南重陽敬老金加碼 明年1500元

今年9月底台南市65歲以上老年人口占全市人口20.21％，宣告正式邁入「超高齡社會」，市府今年重陽敬老金特別加碼發放每人1300元，明年更將提高到1500元。市長黃偉哲強調，未來還將持續投入資源，強化社區照顧網絡與活躍老化政策，建構高齡友善環境。

市府表示，為表達對長輩的敬意與關懷，今年發放的重陽敬老金，從往年的1000元加碼為1300元，採匯款入帳方式致贈；針對無法匯款的長輩，則由戶籍所在地的區公所里幹事協助親送或通知領取，全市約有37萬5808人受惠；至於百歲以上的人瑞370人，市府更特別致贈1萬元敬老禮金及賀禮。

廣告 廣告

黃偉哲認為，面對人口結構變化，市府也持續完善老人福利政策，尤其積極布建社區據點並串聯長照服務，全市平均每千人高齡人口擁有的社區照顧關懷據點比例，去年高居六都第2。

黃偉哲指出，全市412處社區照顧關懷據點，不僅是長輩健康促進與學習交流的場所，更是災害時守護長者的重要據點，像佳里區禮化據點於颱風過後即刻恢復供餐與關懷服務，展現社區守護力量，期盼台南每一個據點都能成為長輩的第二個家。

市府社會局長郭乃文也說，市府積極強化社區照顧關懷據點的功能，透過志工培訓、體適能活動、數位課程及桌遊教學等多元方案，協助長輩維持身心健康並提升社會參與。