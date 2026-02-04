台南金華派出所前持刀傷2人 凶嫌遭聲押

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市陳姓男子昨晚在南區金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，陳男也劃傷自己，警方迅速逮人，今天上午送辦，台南地檢署下午訊後聲押。

南檢今天表示，陳男昨晚在南區健康路、金華路口持刀械刺擊2名路人，遭警方當場制伏逮捕；1名傷者後背穿刺傷，另1名傷者穿透性腹部外傷併胃破裂。

檢方今天訊後認定陳男涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。

29歲陳男是案發當地附近養生館員工，昨晚8時許在南區金華派出所前方路口斑馬線上持足療刀攻擊路人，造成2人受傷，男性傷者逃到派出所求救，陳男還尾隨到派出所外，隨即遭警員衝出制伏。

台南市消防局獲報緊急出動，將陳男及2名傷者送醫，3人意識清醒。陳男大拇指有1.5公分傷口；另2名傷者分別是61歲李姓男子，腹部有穿刺傷；32歲葉姓女子背部有穿刺傷。

李男、葉女送往成大醫院接受醫療照護，葉女傷勢穩定，李男則在術後移進加護病房觀察治療。（編輯：李錫璋）1150204