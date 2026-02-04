台南金華派出所前持刀傷2人 檢方聲押凶嫌獲准

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市陳姓男子昨晚在南區金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，陳男也劃傷自己。警方迅速逮人送辦，台南地檢署訊後聲押，台南地方法院今晚裁定羈押。

29歲陳男是案發當地附近養生館員工，昨晚8時許在南區金華派出所前方路口斑馬線上持足療刀攻擊路人，造成2人受傷。男性傷者逃到派出所求救，陳男還尾隨到派出所外，隨即遭警員衝出制伏。

台南市消防局獲報緊急出動，將陳男及2名傷者送醫，3人意識清醒。陳男大拇指有1.5公分傷口；另2名傷者分別是61歲李姓男子，腹部有穿刺傷，術後移進加護病房觀察；32歲葉姓女子背部有穿刺傷，傷勢穩定。

台南市警局第六分局今天送辦陳男，檢方訊後認定陳男涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，且有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。（編輯：黃世雅）1150204