台南金華派出所前持刀傷2人 男子遭送辦建請羈押

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市陳姓男子昨晚在南區金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，陳男也被自己劃傷，警方迅速逮人，今天訊後依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦，且建議檢方預防性羈押。

台南市警局第六分局今天告訴中央社記者，29歲陳男昨晚持足療刀行凶後被逮，因大拇指受傷送醫，治療後再帶回偵訊，但陳男未明確透露行凶動機，警方訊後送辦。

陳男是案發當地附近養生館員工，昨晚8時許在南區金華派出所前方路口斑馬線上持刀攻擊路人，造成2人受傷，男性傷者逃到派出所求救，陳男還尾隨到派出所外，隨即遭警員衝出制伏。

台南市消防局獲報緊急出動，將陳男及2名傷者送醫，3人意識清醒。陳男大拇指有1.5公分傷口；另2名傷者分別是61歲李姓男子，腹部有穿刺傷；32歲葉姓女子背部有穿刺傷。

目前，李男、葉女在成大醫院接受醫療照護，葉女傷勢穩定，李男則在術後移進加護病房觀察治療。（編輯：陳清芳）1150204