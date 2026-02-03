台南金華派出所前持刀砍2人 警：29歲嫌疑感情受挫攻擊

3日晚間8時許，台南市南區金華派出所前發生持刀攻擊事件，29歲陳姓男嫌在路口砍傷42歲李姓男子與32歲葉姓女子，警方指出李男與葉女互不認識。

李男在金華路二段的行穿線上遭攻擊後，逃往位於轉角的金華派出所，5名員警陸續上前將陳男壓制在地，其餘員警則將李男帶進派出所並通報119。

救護人到場後隨即將兩名傷者送往成大醫院，其中李男因腹部穿刺傷而導致大出血，葉女則是背部有穿刺傷，兩人皆意識清醒；兇嫌陳男則因右手大拇指有1.5公分的傷口也送醫治療。

警方說明，陳姓男嫌在附近的足體養生館上班，疑似因近期感情受挫精神恍惚，而持上班用的足療刀攻擊李男與葉女，確切傷人動機仍有待調查。

