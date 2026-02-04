台南金華派出所前2路人遭砍 黃偉哲赴醫院慰問傷者

一名男子在路口斑馬線上，突然持刀攻擊正在過馬路的路人，監視器和行車紀錄器畫面全都拍下，嫌犯一路揮舞刀械，甚至追進派出所，最後被警方一湧而上，當場制伏。

台南金華派出所前持刀砍2人 警：29歲嫌疑感情受挫攻擊

台南市警局第六分局副分局長林佳輝說：「一對互不認識的男女，在本市金華路上走斑馬線時，遭到一名在附近足體養生館上班的男子持上班用的足療刀先劃傷男子的腹部，再劃傷女子的背部，受傷的男子趕緊向派出所求助。」

廣告 廣告

這起持刀攻擊事件，就發生在周二晚間8時多，台南市南區金華派出所前，一男一女的路人都因此受傷，緊急送醫治療。台南市長黃偉哲事後也趕赴醫院，慰問受傷傷者以及在手術室外等候的家屬。

傷者表示，「就是我本來以為我是被打一下，所以我後來就走過馬路，我回頭看好像那一個人又回去攻擊那位先生，然後警察就衝出來了。」

警方初步了解，29歲陳姓嫌犯是附近足體養生館的員工，近期疑似因為感情因素精神恍惚，在行凶過程中自己也被劃傷。

按摩店業者說：「就溫溫和和的這樣子啦，平常的時候也是溫溫和和，你跟他講什麼，他也就是回答這樣子。他也不會說很激進這樣子，也沒有攻擊傾向。」

事發地點就在派出所前方，所幸警方第一時間衝出來制伏嫌犯，成功阻止傷害擴大，至於詳細犯案動機，仍有待進一步調查釐清。