台南銀樓「港口王」涉助詐團洗錢 「黃金大亨」竟藏身鐵皮屋

圖為「港口王」在台南舊市區登記的位置，樓下是餐飲店，沒有招牌，連轄區警分局都不曉得，相當神秘。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕台南銀樓「港口王」被指涉嫌協助詐騙集團洗錢，相關單位追查，港口王在台南是黃金買賣的大盤商，並以實惠的黃金收購價聞名，市區據點登記在2樓一處鐵皮屋且沒有招牌，非常神秘，警員與業者稱，完全不曉得這裡是銀樓。

據調查，「港口王」商標由王姓兄弟，目前已經各自分家，據了解該店因長期有大筆買賣黃金的需求，讓同業對其資金實力多所揣測，業界流傳兄弟身家可能超過數十億，有部分業者會收購不明黃金重新加工獲利，不曉得王家兄弟是否與詐團配合，以低價收購不明黃金，或是收了詐團贓款販售黃金。

「港口王」是在舊台南縣區發家，因此以舊地名「港口」取名，在縣區主要負責銀等貴金屬買賣，業務方向偏向銀與其他貴金屬的交易與回收，在市區據點登記在胞弟名下，則以黃金買賣與加工為主，但登記地址像是掛名公司，是在一家餐飲店後方的鐵皮屋，沒有招牌、藏身在二樓。

轄區警二分局也不曉得該處竟是一家銀樓，還是台南的黃金大盤商，不過若有銀樓業涉及洗錢，未來會多加訪查；有業者稱，不曉得「港口王」有進駐市區，只知道舊縣區的店面，如果有涉獵黃金交易都會知道這家店，而且南部地區如果要賣黃金，大多會先找該店，因為「港口王」的收購價格開最高，很多同業都爭不贏，他們家族應該很有實力，不曉得為何會這樣。

