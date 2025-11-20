台南鐵工廠觸電意外! 工人遭漏電鐵架吸附"動彈不得"

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南日前發生鐵工廠的觸電意外，一名工人不慎被漏電的鐵架吸附，整個人動彈不得，還好同事及時發現，趕緊將漏電的插頭拔掉，這才解除危機。物理老師也提醒，不確定物品是否漏電，其實有安全的測試方法。

台南仁德鐵工廠觸電意外！ 工人遭漏電鐵架吸附「動彈不得」

工人觸電無法動彈，同事趕忙關掉電源才解除危機。（圖／社會事新聞影音）

畫面中一名男子拿起地上的鐵架，卻不自然的往旁邊跳了兩下，接著像是被黏住一般，整個人動彈不得。同事見狀立刻踢開鐵架，只可惜無濟於事，趕緊轉身將插頭拔掉，這才解除危機。這起觸電意外發生在台南仁德這家鐵工廠，還好還好同事及時救援，趕緊斷電，觸電的工人沒有大礙。醫生也提醒，而發現有人不慎觸電時，千萬不能直接用手推開物品或接觸觸電人員。成大醫院急診部醫師王柏晝表示，一定要確認電源已經關閉，或是觸電者已經脫離電源，才能接近進行援助，以免自己成為第二個受害者。

測試是否漏電，可以戴著絕緣手套（右），用手背觸碰。（圖／民視新聞）

商家建議可以改戴絕緣手套，提升防護力，但對抗對電壓的程度還是有限。如何確定物品是否漏電，物理老師凌永裕說，觸電的時候肌肉會收縮，會把漏電物體緊緊抓住，會放不開實際上最好的方法，是戴著將絕緣手套用手背去碰，觸電收縮反而不會把物體抓住。

