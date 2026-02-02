台南鐵板燒大肌肌店員減脂期「褲頭失守」慘摔 顧客誤認變態嚇到奪門而出

台南市某鐵板燒店大肌肌店員褲頭鬆垮（右），導致顧客以為遇到變態。翻攝畫面

想像一下，在凌晨時分飢腸轆轆地走進一家鐵板燒店，期待的是熱騰騰的現炒美食，沒想到迎面而來的竟然是一位「下半身失守」的肌肉男，還在你面前當場摔個狗吃屎。這不是恐怖電影的情節，而是台南一家鐵板燒店近日真實上演的「深夜大烏龍」。

負責鐵板燒宵夜場店員是名大肌肌猛男。翻攝畫面

這起事件發生在台南市北區文賢路恬飽味鐵板燒，當時正值宵夜時段，店內由一名壯碩的男店員獨自當班。由於是一人作業，該店員為了招呼客人，長期養成了「憋尿」的習慣，只能趁著沒人的空檔飛奔廁所。

事發當晚，店員正急忙從廁所衝出來準備招呼新進門的客人，卻因為最近正值健身減脂期、體重狂掉，導致褲子鬆垮。在「求好心切」想趕快服務客人的衝刺過程中，褲子竟然因為沒綁好當場滑落，他更因重心不穩直接在客人面前「華麗慘摔」。

顧客透過友人回應。翻攝畫面

對於剛進門的顧客來說，這一幕簡直是視覺衝擊。根據目擊顧客事後透過朋友表示，當時剛起床昏昏沉沉想吃頓飯，一進門就看到一名身材魁梧的男子「提著褲子」衝向自己，隨後還在地上打滾。

該顧客當場被「嚇到整個醒過來」，腦中閃過的第一個念頭就是：「天啊！我遇到變態暴露狂了！」。嚇得他連飯都不敢點，直接奪門而逃，甚至還一度懷疑自己是在做夢。不過，基於「求證精神」，該顧客跑出門後還特別回頭拍下店員跌倒的狼狽樣，想確認自己到底看了什麼。

「褲頭失守」的大肌肌店員在減脂期可見明顯的胸腹肌。翻攝畫面

事件發生後，店家急忙在 Threads 等社交平台發布「道歉澄清文」，強調該名員工絕對不是變態，只是因為「活網（活動於網路）性格比較瘋狂」且工作太認真，加上褲子真的太鬆才釀成意外。

店員本人也現身幽默自嘲，表示那是「業障」，並對於嚇到客人感到萬分抱歉。老闆娘更在網路上大方喊話，要招待這位受驚的客人「隨便點、免費吃」，甚至開玩笑說：「如果有拍到他跌倒的樣子，老闆娘也想要備份！」

這名引發騷動的男店員，在社群平台上以其精壯結實的肌肉線條與「活網（活躍於網路）」性格著稱。他曾因大膽的穿搭被戲稱為「裸體圍裙」代表，連客人都直言他本人「看起來好兇、好正經」。然而，這位外表強悍的猛男，私下卻自稱是個「社恐」，他就是想利用宵夜場來訓練與顧客交流的勇氣。

「褲頭失守」的大肌肌店員是穿衣顯瘦。翻攝畫面



