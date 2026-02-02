台南鐵板燒店員熱情接客「褲滑落半裸仆街」 客人嚇逃爆笑影片500萬人搶看

鐵板燒店員原本上前招呼客人，沒想到褲子突然滑落嚇跑客人。（翻攝threads@_tbw.2013）

台南市北區文賢路某鐵板燒店最近發生一起讓人噴飯的意外，當時深夜店內只有一名男店員留守，他趁空檔跑廁所，出來時正巧遇到客人進門。他本想展現專業服務快步上前，沒想到褲子不給力直接滑落，讓他瞬間絆倒在地。這突如其來的「半裸仆街」式登場，讓目睹這一幕的客人嚇到逃出店外。

店員為何褲子會滑落?

一名男網友Threads發文分享這起「脫褲」鬧劇，在一名鐵板燒店員因為尿急上完廁所剛出來，就撞見客人登門，他本來想熱情迎接，卻因為最近變瘦且褲頭沒繫緊，結果褲子當眾掉落，他還被自己絆了個大跤。客人當下的反應堪稱本能，頭也不回地轉身狂奔，彷彿後方有什麼洪水猛獸。更有趣的是客人跑出大門後還躲在機車旁，小心翼翼地探頭拍照，似乎想記錄這荒謬的一刻。

老闆幽默招喚顧客

鐵板燒店老闆得知後趕緊上網滅火，並附上完整監控畫面證清白。老闆表示員工是因為最近瘦了才發生褲子鬆脫的糗事，並非故意嚇人。為了表示歉意，店家霸氣承諾要請這位客人吃大餐，還不忘發揮台南人的幽默，希望能跟客人交換那張「路人視角」的照片，當成店內的笑料紀念。

影片瘋傳網友笑歪

這段深夜驚魂影片在社群平台瘋傳，吸引超過500萬網友搶看這段「深夜限定」的搞笑失誤，紛紛調侃「一進店就看到褲子掉了還跌倒，正常人都會嚇到」「員工跌倒已經很好笑，客人跑出去還回頭拍照才是精華」「當店員提著褲子衝向你，誰能不跑」。

客人遇奇觀嚇醒

當晚受驚嚇的客人後來也留言解釋，那天半夜只是想吃個飯，沒想到會遇到這種奇觀。他笑說當下真的以為自己沒睡醒，逃跑後拍照是為了確認現實，雖然看到店員爬起來了，但尷尬指數實在爆表。儘管老闆誠意十足要招待，短時間內可能還沒勇氣回店裡用餐。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

訪問才剛開口！麥克風已經沒了 狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

當你有個不聽勸的爸⋯父子機場外「硬嗑5.5公斤」畫面瘋傳 寧願撐爆也不浪費震撼網

舞蹈老師低血糖跪倒...學生誤以為新動作「全班同步撲地」猛甩頭 網笑噴：服從性滿分