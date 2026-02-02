台南鐵板燒店員褲子滑落被疑變態！顧客奪門驚逃 老闆公布監視器澄清
社會中心／陳韋劭報導
台南有民眾日前深夜至一家鐵板燒店用餐，一進門就看店員從廁所衝了出來，褲子還沒穿好還當場摔倒，顧客以為遇到變態，驚嚇奪門而出，還在門外拍照蒐證。店家公布監視器畫面並發文澄清，店員最近瘦太多了，急著跑出來招呼客人褲子才沒綁好滑落，強調員工不是變態，願意免費招待被嚇到的顧客。
店家發文指出，小店的員工因為宵夜時段一人作業，常常憋尿，趁著沒客人的空檔去上廁所，但他最近瘦太多了，結果急著跑出來招呼客人時沒綁好褲子掉了下來還跌倒，驚嚇到這位客人了 這位員工不是變態，只是平常在活網比較瘋狂 如果您有看到這篇道歉文，請務必讓小店招待您餐點。
店家還說，餐點部分隨便點，我們有發現你因為好奇回頭拍他跌倒的樣子，如果有成功拍到，老闆娘說他想要備份。
出糗店員留言，小弟是本人，宵夜場時間是小弟自己提出要自己做的，老闆跟老闆娘以及其他員工一大早就在上班了，如果跟我一起做到半夜三點，幾條命都不夠用，別誤會啦。
被嚇到的客人也透過友人說明，半夜醒來想找點東西吃，一進門就看到店員褲子滑落又摔倒，當下整個嚇醒，還以為自己在作夢就先跑了，後來想確認自己有沒有看錯。才回頭拍，但沒拍到後續，當下也覺得不好意思，就沒再進去吃飯，之後會找時間去用餐。
更多三立新聞網報導
台中狠母疑餵藥害死2幼兒 盧秀燕：沉痛和不捨、社會局已介入協助
女藝人遭「性愛恐嚇」！噁男私訊：晚上來高雄旅館我想X妳 下場曝光
屏東男遭滑落怪手砸死！癌妻、3子女生活陷困境 縣府開專戶救助
人妻私訊女同事「有沒有濕濕的、不准穿牛仔褲」 運將夫崩潰求償
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 20則留言
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 7則留言
「演藝圈最美母女檔」是她們！李千娜攜21歲女兒登紅白 粉絲驚呼：還以為是姊妹同台！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...styletc ・ 1 小時前 ・ 發表留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106則留言
謝金燕公開真實體重數字！揭超狂菜單：每天吃得好開心
娛樂中心／李明融報導「自律女神」謝金燕儘管已經51歲，但她經常分享自拍照，大方秀出線條清楚、狀態緊實的好身材，網友直呼「這真的不像50+的身材」，外界也很好奇她是如何維持卻從未發胖，謝金燕近日PO出最新量體重的照片，大方公開自己的超狂菜單，每天都吃得很開心。民視 ・ 2 小時前 ・ 6則留言
娛樂報報／許維恩、王家梁吃壽司 為女兒「集盤拚扭蛋」可愛互動全被拍
從讀者提供的直擊照中可以看到，一家人打扮輕鬆，仍不減星味。許維恩讓忒忒脫了鞋一起坐在沙發，王家梁則坐對側。忒忒對於送餐的軌道十分好奇，夫妻邊吃邊照顧女兒，王家梁展現暖男奶爸的一面，細心拿著湯匙一口一口餵女兒吃飯，顧不得自己還沒吃飽，視線始終離不開孩子，父...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 13則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 146則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 5則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 16則留言
《折腰》大紅！劉宇寧卻一年多沒進組拍新戲 吐露2點關鍵原因：沒有必要
中國當紅男神劉宇寧去年憑藉《折腰》、《書卷一夢》等劇人氣攀升，但卻沒有再進組拍戲，僅有一部時裝劇《玫瑰叢生》待播，粉絲對這唯一的「庫存」都期待又珍惜。對於一年多沒有進組拍新戲，劉宇寧也在直播中吐露真實原因，坦言現在沒有心力進組拍戲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 9則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 24則留言
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
媽爆未受邀婚禮！孫協志露面吐真相 鬆口「不凍卵不急生子」內幕
47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，2025年3月3日登記結婚，並將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，近日釋出多張婚紗預告好事將近。日前孫媽媽在演藝工會尾牙透露並未受邀參加婚禮，孫協志也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言