台南鐵板燒店員褲子滑落被疑變態！顧客奪門驚逃 老闆公布監視器澄清

社會中心／陳韋劭報導

店員從廁所衝出褲子還沒穿好，顧客以為遇到變態，驚嚇奪門而出。（圖／翻攝自threads）

台南有民眾日前深夜至一家鐵板燒店用餐，一進門就看店員從廁所衝了出來，褲子還沒穿好還當場摔倒，顧客以為遇到變態，驚嚇奪門而出，還在門外拍照蒐證。店家公布監視器畫面並發文澄清，店員最近瘦太多了，急著跑出來招呼客人褲子才沒綁好滑落，強調員工不是變態，願意免費招待被嚇到的顧客。

店家發文指出，小店的員工因為宵夜時段一人作業，常常憋尿，趁著沒客人的空檔去上廁所，但他最近瘦太多了，結果急著跑出來招呼客人時沒綁好褲子掉了下來還跌倒，驚嚇到這位客人了 這位員工不是變態，只是平常在活網比較瘋狂 如果您有看到這篇道歉文，請務必讓小店招待您餐點。

店家還說，餐點部分隨便點，我們有發現你因為好奇回頭拍他跌倒的樣子，如果有成功拍到，老闆娘說他想要備份。

顧客以為遇到變態，驚嚇奪門而出。（圖／翻攝自threads）

顧客以為遇到變態，驚嚇奪門而出，還在門外拍照蒐證。（圖／翻攝自threads）

出糗店員留言，小弟是本人，宵夜場時間是小弟自己提出要自己做的，老闆跟老闆娘以及其他員工一大早就在上班了，如果跟我一起做到半夜三點，幾條命都不夠用，別誤會啦。

被嚇到的客人也透過友人說明，半夜醒來想找點東西吃，一進門就看到店員褲子滑落又摔倒，當下整個嚇醒，還以為自己在作夢就先跑了，後來想確認自己有沒有看錯。才回頭拍，但沒拍到後續，當下也覺得不好意思，就沒再進去吃飯，之後會找時間去用餐。

