台南鐵路地下化全線軌道完成接合 今年底邁向第一階段通車目標

[Newtalk新聞] 台南鐵路地下化工程再創一項重要里程碑！台南市長黃偉哲今（30）日出席交通部「台南鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，與交通部長陳世凱共同見證歷史性的一刻，並期許工程如期如質於今年年底達成下地通車目標。

黃偉哲表示，鐵路地下化為台南市重大公共建設，工程完成後，除可實現鐵路地下化並增設林森站與南台南站等通勤車站，亦將消除多處平交道、地下道及陸橋等設施，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義。此次進行的「鐵軌接合」，象徵地上軌道與地下化軌道正式完成銜接，未來只要啟動相關轉換程序，鐵路即可順利切換至地下化系統，為台南鐵路地下化工程寫下歷史性的重要一刻。

黃偉哲指出，台南鐵路地下化自賴清德總統擔任市長期間即開始推動，歷經多年波折與挑戰，工程期間除需克服用地取得困難，施工過程中亦遭遇古蹟發現、地層湧水及複雜地質等問題，能一步步推進並朝如期如質完工邁進，實屬不易，此工程總統高度關心進度，市民朋友引頸期盼，台南身為六都中最後完成鐵路立體化的城市，責任更顯重大，期盼未來透過鐵路地下化縫合城市空間、提升鐵路運行效率，帶動整體都市發展。市府將持續與中央密切合作，完成全國六都鐵路立體化的最後一塊拼圖。

交通部長陳世凱表示，台南鐵路地下化工程持續穩健推進，今日完成鋼軌無縫接合，象徵工程邁入新階段，也代表市區都市縫合即將啟動。後續電機、電車線及號誌等工程將陸續展開。感謝市民體諒與地方各界支持，交通部將全力推動第一階段工程於今年內達成通車的目標，讓市民實際感受鐵路地下化帶來的改變。

市府交通局表示，「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，向南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，行經北區、東區及仁德區等行政區域。計畫完工後，將增設林森站及南台南站2座通勤車站，並縫合鐵道兩側道路，建構完整道路系統，提升整體道路系統可及性與服務水準，促進都市均衡發展，帶動城市整體發展動能。

交通局進一步說明，台南市區鐵路地下化工程共分為C211至C214等4標，其中C212標台南車站地下化工程為主要核心工程，後續林森站與南台南站預計分別於118年9月及119年9月完工啟用。市府將配合交通部加快工程進度，攜手推動計畫如期完成，未來可望為市民帶來更安全、便捷且嶄新的鐵道服務。

