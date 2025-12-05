台南鐵路地下化明年底通車 捷運藍線拚115年動工

台南捷運第一期藍線綜合規劃已獲得行政院核定，將力拚明年完成先期工程招標和動工。（台南市交通局提供／郭良傑台南傳真）

台南捷運第一期藍線綜合規劃已獲得行政院核定，交通局長王銘德5日表示，將力拚民國115年捷運先期工程動工，讓台南不再是六都唯一沒有捷運城市；另外，台南市在人本交通、公共運輸、低碳永續、智慧管理等方面均獲取相當成效，明年的交通施政將再進一步打造友善、永續交通環境、加速連結區域的捷運、公車路網，讓台南交通建設繼續向前行。

交通局長王銘德指出，台南捷運今年取得重大進展，第一期藍線綜合規劃已獲得行政院核定，配合交通局已先進行基本設計作業，力拚明年完成統包工程招標及先期工程動工，6年後通車，其餘優先路網的第一期藍線延伸線、紅線及深綠線的可行性研究均已提交中央審議，綠線刻正進行可行性研究最後的修訂作業，黃線則在進行可行性研究作業中。

另一項軌道建設為台南地區鐵路立體化，交通局表示，長度8.23公里的台南市鐵路地下化隧道主結構已全線完成，鐵道局預估明年12月軌道切換至地下通車及啟用台南地下車站；新增設的林森站、南台南站則分別訂於118年9月及119年9月啟用，120年3月南鐵地下化整體計畫完工。

另全長6.72公里的永康鐵路立體化的可行性研究業已獲得行政院核定，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另增設康橋地下站，後續將由鐵道局接手綜合規劃、細部設計及動工等作業。

新市段鐵路立體化可行性研究已於113年11月提送交通部審議，交通部亦於114年11月14日辦理實地勘查，瞭解鐵路立體化規劃與沿線平交道情形；仁德鐵路立體化已完成可行性研究報告，並取得台鐵、議會的同意函，預定今年底前提報交通部審議。

王銘德指出，交通局在重大交通建設另交出一張漂亮成績單，東區青年路、文化中心、北區成德里等3座多目標立體停車場、及和順、永康2座轉運站相繼落成啟用，3座多目標立體停車場除提高當地的停車供給，也滿足托嬰、里民活動中心等不同需求，2座轉運站則提供民眾舒適的候車轉乘空間，也連結國道客運、市區公車形成路網，成為安南區、永康區交通樞紐及轉運中心的新地標。

